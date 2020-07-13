В Гомеле с 13 июля все желающие могут сдать экспресс-тест на COVID-19. Узнали, где

Источник материала: Tut.by

С 13 июля в Гомеле все желающие независимо от места жительства могут выполнить экспресс-тестирование на COVID-19 (забор крови из вены), сообщает newsgomel.by .



Фото: Reuters

Сделать это можно в Гомельской центральной городской поликлинике, расположенной по улице Юбилейной, 7а. Исследование платное. Ориентировочная стоимость — 18 рублей.

Экспресс-тестирование проводится с 8 до 19 часов в кабинете № 101. Как сообщили в учреждении, для сдачи теста необходимо обратиться к дежурному администратору в регистратуре, который направит в кассу учреждения — кабинет № 111. При себе нужно иметь паспорт.

Результат анализа можно получить в течение суток (в кабинете 101) с последующей консультацией врача-терапевта.

По вопросам, связанным с тестированием на COVID-19, можно обращаться по телефону 53−06−34 (касса), 53−06−45 (регистратура).