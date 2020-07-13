МВД - об угрозах в интернете: При угрозе национальной безопасности, можем эффективно блокировать доступ

Источник материала: Tut.by

Сегодня МВД провело онлайн-конференцию, заявив несколько тем для обсуждения: как пользователю соцсетей не стать фигурантом уголовного дела, какой «деструктив выявило МВД» и что считается оскорблением и клеветой в интернете.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Совершенно очевидно, что в этом году предвыборная кампания происходит в условиях невиданного информационного давления, манипулирования общественным мнением, дискредитации органов власти и управления, — с этих слов свое выступление начал Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел. — Для создания негативных информационных поводов, для запугивания людей, поддерживающих государства, для постоянного вброса фейковых новостей, разжигающих недовольство граждан, широко используется интренет-ресурс.

По словам Казакевича, через Вайбер, Telegram осуществляется «подготовка очередных незаконных акций и вербовка новых сторонников».

— Наиболее одиозные, радикально настроенные лица ведут персональные видео-блоги и паблик-чаты в YouTube, Facebook, ВКонтакте. Повторюсь: происходящее в стране это часть политтехнологии, которая направлена на достижение одной простой цели — расшатать и дестабилизировать ситуацию в стране. Элемент такой технологии — негативное воздействие в информационном поле с целью подрыва авторитета органов власти, очернение конкретных должностных лиц, общественных деятелей, сотрудников правоохранительных органонов, —заявил представитель МВД.

Он отметил: таким способом пытаются «породить недоверие, ненависть» людей не только к чиновникам, но и правоохранительным органам. А еще — «расшатать сознание» самих милиционеров и военнослужащих, чтобы посеять в них страх, неуверенность и нежелание выполнять свои обязанности.

Как говорит Геннадия Казакевича, ведомство видит и анализирует то, что происходит. И будет «адекватно» на это реагировать.

— Это не имеет ничего общего с подавлением инакомыслия, но мы не потерпим оскорбления и угрозы в адрес членов избирательных комиссий, правоохранительных органов, — уточняет Казакевич.

Сейчас в милиции находится около 30 заявлений от тех, кто подвергся травле или угрозам в интернете. На вопрос о том, возможно ли заблокировать Telegram как это было сделано в России, первый замминистра ответил:

— С технической точки зрения нельзя, а с информационной очки зрения просто глупо блокировать не только Telegram-каналы, но и какие-либо ресурсы. Почему? Интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух. Но тем не менее в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам.