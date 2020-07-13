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Дело о договорных матчах. Алексей Козлов приговорен к двум годам лишения свободы

13.07.2020 17:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В суде Московского района Минска вынесли приговор  по делу о договорных матчах. Обвиняемому  Алексею Козлову  назначили 2 года лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Остальные обвиняемые получили сроки  ограничения свободы. На скамье подсудимых было 20 человек:  19 из футбола и один экс-волейболист. Их обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса: подкуп участников профессиональных соревнований, покушение на такой подкуп и хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор. 

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Московского района Минска вынесли приговор  по делу о договорных матчах. Обвиняемому  Алексею Козлову  назначили 2 года лишения свободы в исправительной...
 
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