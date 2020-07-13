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Дело о договорных матчах. Алексей Козлов приговорен к двум годам лишения свободы
13.07.2020 17:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ суде Московского района Минска вынесли приговор по делу о договорных матчах. Обвиняемому Алексею Козлову назначили 2 года лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Остальные обвиняемые получили сроки ограничения свободы. На скамье подсудимых было 20 человек: 19 из футбола и один экс-волейболист. Их обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса: подкуп участников профессиональных соревнований, покушение на такой подкуп и хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор.
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В суде Московского района Минска вынесли приговор по делу о договорных матчах. Обвиняемому Алексею Козлову назначили 2 года лишения свободы в исправительной...
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