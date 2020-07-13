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С января 2021 года изменятся требования к страховому стажу

13.07.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С января 2021 года изменятся требования к страховому стажу

Указ Президента № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», подписанный в мае, охватил внушительный список направлений социальной защиты, сообщает sb.bу.

Среди его нововведений предусмотрено, что имеющим страховой стаж не менее 10 лет, но менее требуемого полного страхового стажа, вместо социальной пенсии по достижении 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин будет назначаться трудовая пенсия по возрасту при неполном страховом стаже. Это особенно важно, объясняет начальник управления регулирования пенсионных отношений Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова, так как сегодня даже при отклонении в несколько месяцев от страхового стажа назначается социальная пенсия.

– Ее размер – 50 процентов от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, то есть 123 рубля. Кроме того, снижен страховой стаж для назначения трудовой пенсии по возрасту женщинам, родившим четверых детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста. Им с 1 января пенсия по возрасту будет назначаться при 10 годах страхового стажа. Требования к общему стажу остаются прежними – 20 лет. В них входят в том числе периоды ухода за детьми в возрасте до трех лет. 

https://www.belta.by/

 
 
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Указ Президента № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», подписанный в мае, охватил внушительный список направлений социальной защиты,...
 
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