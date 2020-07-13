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С января 2021 года изменятся требования к страховому стажу
13.07.2020 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Указ Президента № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», подписанный в мае, охватил внушительный список направлений социальной защиты, сообщает
Среди его нововведений предусмотрено, что имеющим страховой
– Ее размер – 50 процентов от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, то есть 123 рубля. Кроме того, снижен страховой стаж для назначения трудовой пенсии по возрасту женщинам, родившим четверых детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста. Им с 1 января пенсия по возрасту будет назначаться при 10 годах страхового стажа. Требования к общему стажу остаются прежними – 20 лет. В них входят в том числе периоды ухода за детьми в возрасте до трех лет.
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Указ Президента № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», подписанный в мае, охватил внушительный список направлений социальной защиты,...
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