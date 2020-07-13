|
ЕС и ВОЗ доставили средства для борьбы с COVID-19 в медучреждения Минской области
13.07.2020 19:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУчреждениям здравоохранения области передано 455,5 тыс. единиц средств индивидуальной защиты, включая 300 тыс. медицинских масок, 133 тыс. респираторов, 6 тыс. защитных очков, 6 тыс. защитных лицевых щитов и 10,5 тыс. медицинских халатов. Все поставленные предметы медицинского назначения были проверены на соответствие международным стандартам качества и безопасности, они предназначены для медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с COVID-19.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учреждениям здравоохранения области передано 455,5 тыс. единиц средств индивидуальной защиты, включая 300 тыс. медицинских масок, 133 тыс. респираторов, 6 тыс. защитных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)