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Летняя школа юных экономистов открывается 16 июля в БГУ

14.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К участию приглашаются школьники, лицеисты и гимназисты 8-11-х классов. Преподавателями выступят студенты и магистранты экономического факультета БГУ. Темами занятий определены семейный бюджет и его распределение, финансовая безопасность, банковские вклады.

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К участию приглашаются школьники, лицеисты и гимназисты 8-11-х классов. Преподавателями выступят студенты и магистранты экономического факультета БГУ. Темами...
 
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