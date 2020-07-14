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Курсы валют на 14 июля. Доллар и евро потеряли в цене
14.07.2020 08:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на это утро доллар 2 рубля 42 копейки, евро 2 рубля 74 копейки и 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских.
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На прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на это утро доллар 2 рубля 42 копейки, евро 2 рубля 74 копейки и 3 рубля 42...
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