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Что не так с продажей и производством сельхозпродукции? Могилевский облисполком собирает мнения
14.07.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области три дня будут собирать мнения о том, какие есть проблемы при производстве и реализации сельскохозяйственной продукции частниками. Результатами поделятся с общественностью,
Изучать мнения будут с 14 по 16 июля. Вопросы, касающиеся работы личных подсобных хозяйств — от производства до продажи сельхозпродукции, — можно задать по телефону 8 0222 23-02-55. Время — с 08.00 до 17.00 (обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00).
Результаты опроса разместят
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