Что не так с продажей и производством сельхозпродукции? Могилевский облисполком собирает мнения

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области три дня будут собирать мнения о том, какие есть проблемы при производстве и реализации сельскохозяйственной продукции частниками. Результатами поделятся с общественностью, сообщается на сайте облисполкома.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Изучать мнения будут с 14 по 16 июля. Вопросы, касающиеся работы личных подсобных хозяйств — от производства до продажи сельхозпродукции, — можно задать по телефону 8 0222 23-02-55. Время — с 08.00 до 17.00 (обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00).

Результаты опроса разместят тут .