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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Энергетики устанавливают противоптичьи устройства Более 6 тысяч устройств для отпугивания пернатых установили энергетики Минской области. Это полимерные изоляторы с защитными колпаками. Их монтируют на опорах...

Более 6 тысяч устройств для отпугивания пернатых установили энергетики Минской области. Это полимерные изоляторы с защитными колпаками. Их монтируют на опорах высоковольтных линий электропередач. Устройства не позволяют аистам вить гнезда и садиться на опоры. Энергетики также намерены в селах для безопасности аистов поставить дополнительные опоры к линиям невысокой мощности. Документация в разработке. Сейчас в Беларуси насчитывают более 25 тысяч пар. И популяция белых аистов растет.