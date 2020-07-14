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Энергетики устанавливают противоптичьи устройства

14.07.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 6  тысяч устройств для отпугивания пернатых установили энергетики Минской области. Это полимерные изоляторы с защитными колпаками. Их монтируют на опорах высоковольтных линий электропередач. Устройства не позволяют аистам вить гнезда и садиться на опоры. Энергетики также намерены в селах для безопасности аистов поставить дополнительные опоры к линиям невысокой мощности. Документация в разработке. Сейчас в Беларуси насчитывают более 25 тысяч пар. И популяция белых аистов растет.

 
 
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Более 6  тысяч устройств для отпугивания пернатых установили энергетики Минской области. Это полимерные изоляторы с защитными колпаками. Их монтируют на опорах...
 
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