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В Могилевской области - новый начальник ГАИ. Рассказываем, что о нем известно
14.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Госавтоинспекции Могилевской области — новый начальник. Возглавил ее Виктор Ротченков. На этом посту он заменил Вячеслава Крылова, который
Информацию о назначении Виктора Ротченкова начальником управления ГАИ Могилевской области или представлении его коллективу МВД не публиковало. Впервые о Ротченкове как о новом руководители ГАИ области
До назначения на пост главы ГАИ области Ротченков был замначальника УГАИ Минской области — как минимум последние 3 года. До этого он несколько лет
Также в Сети есть данные о том, что в 2013 году он был назван лучшим сотрудником ГАИ Минской области, в 2014-ом стал серебряным призером соревнований по скоростному маневрированию среди сотрудников ГАИ Минщины.
До Виктора Ротченкова Госавтоинспекцией Могилевской области руководил Вячеслав Крылов — к сожалению, недолго: всего 3 месяца. Крылов пришел на место Михаила Невмержицкого, который до него руководил ГАИ региона в течение 9 лет.
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Виктор Ротченков пришел на место Вячеслава Крылова, который скоропостижно скончался в феврале 2020 года.
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