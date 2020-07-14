﻿ В Могилевской области - новый начальник ГАИ. Рассказываем, что о нем известно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилевской области - новый начальник ГАИ. Рассказываем, что о нем известно

14.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Госавтоинспекции Могилевской области — новый начальник. Возглавил ее Виктор Ротченков. На этом посту он заменил Вячеслава Крылова, который скоропостижно скончался в феврале 2020 года.


Начальник ГАИ области Виктор Ротченков на встрече с мотоциклистами Могилева. ​​​​​​Фото: УВД Могоблисполкома

Информацию о назначении Виктора Ротченкова начальником управления ГАИ Могилевской области или представлении его коллективу МВД не публиковало. Впервые о Ротченкове как о новом руководители ГАИ области упомянули 3 июля — в День образования ГАИ. На днях Виктор Ротченков встретился с мотоциклистами города. И это, как отметили в милиции региона, «одна из самых первых» его встреч.

До назначения на пост главы ГАИ области Ротченков был замначальника УГАИ Минской области — как минимум последние 3 года. До этого он несколько лет возглавлял ГАИ Смолевичского района.

Также в Сети есть данные о том, что в 2013 году он был назван лучшим сотрудником ГАИ Минской области, в 2014-ом стал серебряным призером соревнований по скоростному маневрированию среди сотрудников ГАИ Минщины.

До Виктора Ротченкова Госавтоинспекцией Могилевской области руководил Вячеслав Крылов — к сожалению, недолго: всего 3 месяца. Крылов пришел на место Михаила Невмержицкого, который до него руководил ГАИ региона в течение 9 лет.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктор Ротченков пришел на место Вячеслава Крылова, который скоропостижно скончался в феврале 2020 года.
 
Новости дня
Новости общества
 
Квартиры в Минске подешевели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика