В Могилевской области - новый начальник ГАИ. Рассказываем, что о нем известно

Источник материала: Tut.by

В Госавтоинспекции Могилевской области — новый начальник. Возглавил ее Виктор Ротченков. На этом посту он заменил Вячеслава Крылова, который скоропостижно скончался в феврале 2020 года.



Начальник ГАИ области Виктор Ротченков на встрече с мотоциклистами Могилева. ​​​​​​Фото: УВД Могоблисполкома

Информацию о назначении Виктора Ротченкова начальником управления ГАИ Могилевской области или представлении его коллективу МВД не публиковало. Впервые о Ротченкове как о новом руководители ГАИ области упомянули 3 июля — в День образования ГАИ. На днях Виктор Ротченков встретился с мотоциклистами города . И это, как отметили в милиции региона, «одна из самых первых» его встреч.

До назначения на пост главы ГАИ области Ротченков был замначальника УГАИ Минской области — как минимум последние 3 года. До этого он несколько лет возглавлял ГАИ Смолевичского района .

Также в Сети есть данные о том, что в 2013 году он был назван лучшим сотрудником ГАИ Минской области, в 2014-ом стал серебряным призером соревнований по скоростному маневрированию среди сотрудников ГАИ Минщины.

До Виктора Ротченкова Госавтоинспекцией Могилевской области руководил Вячеслав Крылов — к сожалению, недолго: всего 3 месяца. Крылов пришел на место Михаила Невмержицкого, который до него руководил ГАИ региона в течение 9 лет.