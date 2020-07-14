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Квартиры в Минске подешевели
14.07.2020 09:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столице во втором квартале рекордно низкое количество сделок купли-продажи жилья. По данным Национального кадастрового агентства Госкомимущества, продано чуть больше 2 тысяч квартир. К тому же на первичном и вторичном рынках наблюдается снижение цен. Так, средняя стоимость за квадратный метр - около 1300 долларов.
Дмитрий Ритвинский, заместитель гендиректора Национального кадастрового агентства Госкомимущества Беларуси: "У нас по итогам второго квартала наблюдается снижение количества совершаемых сделок купли-продажи. Это антирекорд за 9 лет, то есть самое низкое количество совершаемых сделок. Если взять в сравнении с первым кварталом 2020 года - количество сделок уменьшилось на 33 %, с аналогичным периодом прошлого года - на 40 %".
Также заметно увеличился и выбор жилья. С мая количество предложений выросло на треть - с 6,5 до 9 тысяч квартир. Больше всего востребованы однокомнатные.
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В столице во втором квартале рекордно низкое количество сделок купли-продажи жилья. По данным Национального кадастрового агентства Госкомимущества, продано чуть...
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