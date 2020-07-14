ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Квартиры в Минске подешевели

14.07.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В столице во втором квартале рекордно низкое количество сделок купли-продажи жилья. По данным Национального кадастрового агентства Госкомимущества, продано чуть больше 2 тысяч квартир. К тому же на первичном и вторичном рынках наблюдается снижение цен. Так, средняя стоимость за квадратный метр - около 1300 долларов. 

Дмитрий Ритвинский, заместитель гендиректора Национального кадастрового агентства Госкомимущества Беларуси: "У нас по итогам второго квартала наблюдается снижение количества совершаемых сделок купли-продажи. Это антирекорд за 9 лет, то есть самое низкое количество совершаемых сделок. Если взять в сравнении с первым кварталом 2020 года - количество сделок уменьшилось на 33 %, с аналогичным периодом прошлого года - на 40 %". 

Также заметно увеличился и выбор жилья. С мая количество предложений выросло на треть - с 6,5 до 9 тысяч квартир. Больше всего востребованы однокомнатные.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице во втором квартале рекордно низкое количество сделок купли-продажи жилья. По данным Национального кадастрового агентства Госкомимущества, продано чуть...
 
Новости дня
Новости общества
 
Гомельский ремесленник создает авторские светильники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика