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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Квартиры в Минске подешевели В столице во втором квартале рекордно низкое количество сделок купли-продажи жилья. По данным Национального кадастрового агентства Госкомимущества, продано чуть...

В столице во втором квартале рекордно низкое количество сделок купли-продажи жилья. По данным Национального кадастрового агентства Госкомимущества, продано чуть больше 2 тысяч квартир. К тому же на первичном и вторичном рынках наблюдается снижение цен. Так, средняя стоимость за квадратный метр - около 1300 долларов.Также заметно увеличился и выбор жилья. С мая количество предложений выросло на треть - с 6,5 до 9 тысяч квартир. Больше всего востребованы однокомнатные.