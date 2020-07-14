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Выпуск экологичной упаковки планируют запустить к концу 2020 года
14.07.2020 10:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗапуск завода в Гомельской области по изготовлению экологичной упаковки планируют на конец года. Экотара крайне востребована и широко применяется, поэтому в том, что предприятие будет эффективным, нет никаких сомнений. Для завершения инвестпроекта актуализирован бизнес-план, предусмотрено привлечение бюджетного займа в 83 миллиона долларов. Напомним, ранее Президентом был подписан указ, в котором установлены сроки: ввод в эксплуатацию комплекса - в 2020, выход на проектную мощность - в 2022 году. Сейчас на предприятии выполняются строительные и пуско-наладочные работы. На объектах задействованы 160 человек.
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Запуск завода в Гомельской области по изготовлению экологичной упаковки планируют на конец года. Экотара крайне востребована и широко применяется, поэтому в том,...
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