Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выпуск экологичной упаковки планируют запустить к концу 2020 года Запуск завода в Гомельской области по изготовлению экологичной упаковки планируют на конец года. Экотара крайне востребована и широко применяется, поэтому в том,...

Запуск завода в Гомельской области по изготовлению экологичной упаковки планируют на конец года. Экотара крайне востребована и широко применяется, поэтому в том, что предприятие будет эффективным, нет никаких сомнений. Для завершения инвестпроекта актуализирован бизнес-план, предусмотрено привлечение бюджетного займа в 83 миллиона долларов. Напомним, ранее Президентом был подписан указ, в котором установлены сроки: ввод в эксплуатацию комплекса - в 2020, выход на проектную мощность - в 2022 году. Сейчас на предприятии выполняются строительные и пуско-наладочные работы. На объектах задействованы 160 человек.