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В Кобрине будут три дня праздновать день города

14.07.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17−19 июля в Кобрине пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В программе — показ военного обмундирования, спортивная рыбалка и кино под открытым небом, сообщает «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации

Откроется фест 17 июля вечером на открытой площадке Кобринского военно-исторического музея по мотивам празднования 700-летия Кобрина в 1987 году.

На следующий день здесь же будет организована выставка военного обмундирования и снаряжения из фондов музея и частной коллекции, а также выставка народного костюма. Вечером в амфитеатре городского парка состоятся торжественное открытие Дня города и концерт с участием Софии Ярошук, Барбары Дроздинской, эстрадных исполнителей Кобринщины. Выступит также кавер-группа «Take Five band» с Ангелиной Савка. Будет продемонстрировано кино под открытым небом. На левом берегу Мухавца пройдут спортивные мероприятия.

19 июля на разных площадках состоятся соревнования по рыбной ловле в программе 26-й спартакиады предприятий и организаций Кобрина, районный турнир по стритболу и по пляжному волейболу, чемпионат Кобринского района по мини-футболу.

В программе также выступление районного центра детского творчества, танцевальный вечер и молодежный праздничный концерт.

 
Теги: Брест
 
 
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В программе - показ военного обмундирования, спортивная рыбалка и кино под открытым небом.
 
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