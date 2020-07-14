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Ксения Ситник: Беларусь - это идеальное место для развития во всех сферах

14.07.2020 11:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Победитель Международного детского песенного конкурса "Евровидение-2005" Ксения Ситник о любви к Родине и жизни в Беларуси: 

"Для меня белорусское гражданство очень важно, потому что не знаю, что такое должно произойти, чтобы я смогла отказаться от белорусского гражданства. Это мой дом, это моя родина,  ничто не может изменить этот очевидный факт. Я очень люблю Беларусь,  это действительно не какая-то красивая метафора. Я люблю Беларусь, потому что здесь родилась, потому что я считаю, что на данном этапе это идеальное место для развития во всех сферах, начиная от IT-сферы, заканчивая каким-то творческим самовыражением. 

Мне кажется, что сейчас люди, которые уехали, возвращаются в Беларусь. Я не исключение, сейчас живу на два города, но, тем не менее, я вижу свое будущее, свою жизнь непосредственно здесь. Люди, которые из других стран, я знаю, как они любят Беларусь и возвращаются, потому что сейчас это классная стартовая площадка для любых проектов, какого-то малого бизнеса. Они понимают, что сейчас интересно и в какой-то степени, не побоюсь этого слова, выгодно развиваться в Беларуси. Я вижу такую тенденцию в своем окружении, я слышу такие разговоры, что да, где-то в Европе, Америке круто, но давайте все-таки попробуем здесь. И это действительно так, я не пытаюсь что-то надумать, и  это круто".

 
 
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Победитель Международного детского песенного конкурса "Евровидение-2005" Ксения Ситник о любви к Родине и жизни в Беларуси:  "Для меня белорусское гражданство...
 
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