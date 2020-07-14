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Супруги Игорь и Инна Каминские из Сенно отметили 15-летний юбилей совместной жизни

14.07.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

Супруги Игорь и Инна Каминские из Сенно отметили 15-летний юбилей совместной жизни. Поздравить их с этим событием пришли родные и друзья.

  Супруги Игорь и Инна Каминские из Сенно отметили 15-летний юбилей совместной жизни

Марш Мендельсона, букет невесты, взволнованные родители, украдкой утирающие слезу, – на первый взгляд и не скажешь, что главные герои праздника не новоиспеченные жених и невеста. Вместе, рука об руку, они идут по жизни уже пятнадцать лет. И какой бы ни была эта дорога, сколько не готовила бы крутых поворотов и извилин, как и полтора десятка лет назад, Игорь и Инна с нежностью смотрят друг на друга. Особенно – в день юбилея.

Супруги Игорь и Инна Каминские из Сенно отметили 15-летний юбилей совместной жизни

   Хрустальную свадьбу супруги Каминские решили отметить по-особому. Благо, в отделе загса есть традиция проводить такие вот семейные юбилеи торжественно. Этой возможностью и воспользовались сенненцы: пригласили близких, друзей. Поздравить родителей пришли и дети, которых в семье уже трое.

Супруги Игорь и Инна Каминские из Сенно отметили 15-летний юбилей совместной жизни

   В такой день не могли не вспомнить, как все начиналось. Оказалось, судьба буквально за руку привела молодых людей друг к другу. «Это ж надо было преодолеть десять тысяч километров, чтобы встретить здесь свою любовь», — до сих пор удивляется Инна.

Супруги Игорь и Инна Каминские из Сенно отметили 15-летний юбилей совместной жизни

   А попала она на Витебщину из Северо-Байкальского района Республики Бурятия. За пятнадцать лет ни разу и не пожалела, что перебралась так далеко от родного дома.

Супруги Игорь и Инна Каминские из Сенно отметили 15-летний юбилей совместной жизни

    В далеком поселке Нижнеангарск остались родители, когда девушка поехала на учебу в Витебск. Получив профессию повара, отправилась в Сенно на первое место работы. Так получилось, что вакантных должностей по специальности не было, поэтому пришлось стать за прилавок магазина. И однажды туда зашел за покупками Игорь.

Супруги Игорь и Инна Каминские из Сенно отметили 15-летний юбилей совместной жизни

   «У нас получилось, как в песне, — вспоминает Инна, — встретились на перекрестке трех дорог. Магазин, где я работала, стоял именно на перекрестке». Расписывалась пара еще в старом здании загса, большого торжества устраивать тогда не стали. По-настоящему любящим людям не нужны пышные гуляния и соблюдение всех условностей, уверены Каминские. Главное – ценить и уважать друг друга, уметь уступать и идти на компромисс.

Супруги Игорь и Инна Каминские из Сенно отметили 15-летний юбилей совместной жизни

  Этими простыми секретами семейного счастья они делятся со своими детьми. «Очень хочу, чтобы, повзрослев, мои ребята тоже создали крепкие, хорошие семьи», — мечтает многодетная мама. Родители на собственном примере учат: семья – это любовь и счастье, надежный тыл и опора. И крепко взявшись за руки идти по жизни гораздо легче, чем в одиночку.

Супруги Игорь и Инна Каминские из Сенно отметили 15-летний юбилей совместной жизни

Галина ЖУКОВА.

Снимки автора.

 
Теги: Витебск
 
 
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Супруги Игорь и Инна Каминские из Сенно отметили 15-летний юбилей совместной жизни. Поздравить их с этим событием пришли родные и друзья.    Марш...
 
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