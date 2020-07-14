Источник материала: Голас Сененшчыны

Супруги Игорь и Инна Каминские из Сенно отметили 15-летний юбилей совместной жизни. Поздравить их с этим событием пришли родные и друзья.





Марш Мендельсона, букет невесты, взволнованные родители, украдкой утирающие слезу, – на первый взгляд и не скажешь, что главные герои праздника не новоиспеченные жених и невеста. Вместе, рука об руку, они идут по жизни уже пятнадцать лет. И какой бы ни была эта дорога, сколько не готовила бы крутых поворотов и извилин, как и полтора десятка лет назад, Игорь и Инна с нежностью смотрят друг на друга. Особенно – в день юбилея.





Хрустальную свадьбу супруги Каминские решили отметить по-особому. Благо, в отделе загса есть традиция проводить такие вот семейные юбилеи торжественно. Этой возможностью и воспользовались сенненцы: пригласили близких, друзей. Поздравить родителей пришли и дети, которых в семье уже трое.





В такой день не могли не вспомнить, как все начиналось. Оказалось, судьба буквально за руку привела молодых людей друг к другу. «Это ж надо было преодолеть десять тысяч километров, чтобы встретить здесь свою любовь», — до сих пор удивляется Инна.





А попала она на Витебщину из Северо-Байкальского района Республики Бурятия. За пятнадцать лет ни разу и не пожалела, что перебралась так далеко от родного дома.





В далеком поселке Нижнеангарск остались родители, когда девушка поехала на учебу в Витебск. Получив профессию повара, отправилась в Сенно на первое место работы. Так получилось, что вакантных должностей по специальности не было, поэтому пришлось стать за прилавок магазина. И однажды туда зашел за покупками Игорь.





«У нас получилось, как в песне, — вспоминает Инна, — встретились на перекрестке трех дорог. Магазин, где я работала, стоял именно на перекрестке». Расписывалась пара еще в старом здании загса, большого торжества устраивать тогда не стали. По-настоящему любящим людям не нужны пышные гуляния и соблюдение всех условностей, уверены Каминские. Главное – ценить и уважать друг друга, уметь уступать и идти на компромисс.





Этими простыми секретами семейного счастья они делятся со своими детьми. «Очень хочу, чтобы, повзрослев, мои ребята тоже создали крепкие, хорошие семьи», — мечтает многодетная мама. Родители на собственном примере учат: семья – это любовь и счастье, надежный тыл и опора. И крепко взявшись за руки идти по жизни гораздо легче, чем в одиночку.





Галина ЖУКОВА.

Снимки автора.