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Как хранить петрушку, чтобы она дольше оставалась сочной и свежей

14.07.2020 11:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вот это я понимаю – зеленый букет! Красивый, ароматный витаминный! Такого количества петрушки хватит надолго. Но как ее хранить, чтобы она оставалась сочной и свежей? Протестируем 4 народных способа и сделаем свои выводы. 

Сумеют ли спасти зелень от увядания плотная бумага, пакет с воздухом, лук и влажная ткань?  

Первый пучок петрушки отправляем в бумажный пакет. Такая упаковка позволит зелени свободно дышать и убережет от солнечного света. Вот и все секреты зеленого долголетия. 

Проверяем следующий совет - поместить петрушку в воздушный мешок. Завязываем обычный пластиковый пакет таким образом, чтобы он остался пухлым. Надеюсь, сработает.

Разрезаем свежую луковицу на несколько частей, помещаем на дно пакета. Теперь туда же отправляем петрушку.  Жгучие вещества лука должны действовать как средство против увядания.

На помощь петрушке спешит вафельное полотенце. Бережно заворачиваем в него зелень и увлажняем пульверизатором. Ткань постоянно должна быть не сухой  и не мокрой. 

1 неделя спустя. Итоги и оценки 

1. В бумажном пакете петрушка чувствует себя действительно неплохо. Зелень все-таки подвяла, но это по-прежнему товарный вид. 

2. Пакет с воздухом! Элементарно и действенно! Петрушка осталась сочной и свежей. Почти вся. Только небольшая часть петрушки посветлела. А как обстоят дела с луковым лайфхаком? Луковицы высохли, а зелень в полном порядке! Как и в предыдущем случае, есть несколько веточек, потерявших часть хлорофилла. Но это лучший результат. 

3. Достаточно хлопотно постоянно увлажнять полотенце, но этот способ хранения тоже вполне приемлем. Петрушка слегка примята и не так идеальна, как в предыдущем случае, но срок хранения очевидно продлен.

 
 
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Вот это я понимаю – зеленый букет! Красивый, ароматный витаминный! Такого количества петрушки хватит надолго. Но как ее хранить, чтобы она оставалась сочной и...
 
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