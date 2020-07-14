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В Слуцком районе задержали мужчину, который разрисовал «Табакерку»
14.07.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Слуцком районе милиционеры задержали мужчину, который разрисовал краской киоск «Табакерка». Об этом
Все произошло в деревне Леньки Слуцкого района. Проезжавшие по одной из улиц милиционеры увидели свежее граффити на киоске «Табакерка», а недалеко оттуда заметили идущего быстрым шагом мужчину, который был явно нетрезв. Сотрудники остановили его и нашли у него баллончик с краской. Выяснилось, что безработный мужчина прибыл из соседней деревни Греск, выпив перед этим около 300 граммов настойки, а затем разрисовал киоск.
Мотивы своего поступка он объяснить не смог. За умышленное повреждение имущества в отношении мужчины был составлен административный протокол, а ущерб, который он нанес киоску, оценили в 70 рублей.
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Все произошло в деревне Леньки Слуцкого района. Милиционеры задержали мужчину, который разрисовал краской киоск «Табакерка» и пытался скрыться.
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