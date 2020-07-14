Возле БНТУ убирают историческую ограду. Узнали почему

Источник материала: Tut.by

В Минске убирают историческую металлическую ограду у студенческого городка БНТУ, что на проспекте Независимости. Это заметил минчанин Павел Королев. TUT.BY узнал, что происходит, а также вернут ли ограждение на прежнее место.



Фото: Павел Королев

Центральную ограду у студенческого городка БНТУ сейчас разбирают. Убирают металлическую часть, кирпичные столбики остаются на месте.

Экскурсовод Павел Королев задался вопросом, соответствуют ли работы закону, ведь здания БНТУ внутри ограды на проспекте Независимости входят в список историко-культурных ценностей. С письмом на этот счет он обратился в Министерство культуры и в БНТУ.

Проректор БНТУ Василий Алексеенко рассказал TUT.BY, что работы связаны с подготовкой к юбилею: 10 декабря университету исполняется 100 лет.



Фото: Павел Королев



Фото: Павел Королев

— Ограждение мы не выбрасываем, заключили договор с подразделением «Белреставрации» ООО СМП-128 — это опытная организация, которая занималась реставрацией аркады на стадионе «Динамо». Ограждение «лечим», потому что оно в плохом состоянии. Все смотрели на него издалека, поэтому никто не замечал, что отваливались некоторые элементы, металлические фигуры эти красивые. Но мы это видим. То, что сейчас снято, реставрируют и восстановят на прежнем месте.

Представитель БНТУ отмечает, что эти работы не нужно было согласовывать с Министерством культуры.

— Ограждение не часть историко-культурной ценности, но нам важно его сохранить, и мы его сохраним. У БНТУ много зданий, которые являются историко-культурной ценностью, и там замена окон, покраска — все действия согласовываются с Минкультом, — заверили в университете.