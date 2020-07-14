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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске строят бассейн международного стандарта и национальный футбольный стадион Именно здесь, на столичном стадионе "Динамо", прошла официальная церемония, на которой был дан старт строительству бассейна международного стандарта и...

Именно здесь, на столичном стадионе "Динамо", прошла официальная церемония, на которой был дан старт строительству бассейна международного стандарта и национального футбольного стадиона. Стадион будет построен на пересечении Партизанского проспекта и улиц Ванеева и Долгобродской. Бассейн - возле станции метро "Молодежная".Площадки для строительства уже готовы, генподрядчики выбраны, конечный результат мы увидим через несколько лет. Но как будет выглядеть стадион и бассейн, мы можем узнать прямо сейчас.Возводить спортивные объекты будут за счет китайской стороны в рамках технико-экономической помощи Китая Беларуси. На строительство выделено около 235 миллионов долларов. От белорусской стороны уполномоченными учреждениями назначены Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта и Национальный олимпийский стадион "Динамо".В архитектурную концепцию стадиона заложена тема дружбы Беларуси и Китая. Красно-белый цвет отражает национальный стиль Беларуси, а плавающие линии соединяют два государства и символизируют инициативу "Один пояс, один путь". Фасад здания украсят белорусские символы - пять соединенных ромбов. На крыше установят светопропускающие панели на солнечных батареях.В расцветке фасада бассейна тоже будут использованы мотивы белорусского орнамента. В высоту здание будет около 30 метров, его площадь - 40 тыс. кв. м. Комплекс будет разделен на зоны - для соревнований, отдыха, разминки и тренировок. Планируется, что новый бассейн сможет принимать соревнования международного уровня, в том числе Олимпийские игры.Оборудуют здесь помещения для тренировок, где можно будет отрабатывать акробатические элементы. Поэтому, конечно же, больше всего появления нового бассейна ждут белорусские спортсмены.Китай начал оказывать техническую помощь нашей стране 13 лет назад. В списке реализованных проектов - строительство социального жилья, общежитий, реконструкция реки Уша. Теперь же результатом сотрудничества станут два мощных спортивных объекта олимпийского уровня.