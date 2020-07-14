ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске строят бассейн международного стандарта и национальный футбольный стадион

14.07.2020 22:51 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Именно здесь, на столичном стадионе "Динамо", прошла официальная церемония, на которой был дан старт строительству бассейна международного стандарта и национального футбольного стадиона. Стадион будет построен на пересечении Партизанского проспекта и улиц Ванеева и Долгобродской. Бассейн - возле станции метро "Молодежная".

Площадки для строительства уже готовы, генподрядчики выбраны, конечный результат мы увидим через несколько лет. Но как будет выглядеть стадион и бассейн, мы можем узнать прямо сейчас.

Возводить спортивные объекты будут за счет китайской стороны в рамках технико-экономической помощи Китая Беларуси. На строительство выделено около 235 миллионов долларов. От белорусской стороны уполномоченными учреждениями назначены Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта и Национальный олимпийский стадион "Динамо". 

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор государственного учреждения "Национальный олимпийский стадион": "Китайская сторона отвечает полностью за постройку стадиона, белорусская сторона передает китайской уже подготовленную площадку со всеми коммуникациями". 

В архитектурную концепцию стадиона заложена тема дружбы Беларуси и Китая. Красно-белый цвет отражает национальный стиль Беларуси, а плавающие линии соединяют два государства и символизируют инициативу "Один пояс, один путь". Фасад здания украсят белорусские символы - пять соединенных ромбов. На крыше установят светопропускающие панели на солнечных батареях. 

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор государственного учреждения "Национальный олимпийский стадион": "Количество зрителей, которое он будет вмещать, - 33 тысячи. Стадион будет соответствовать 4-й категории УЕФА, что говорит о том, что он будет принимать соревнования самого высокого ранга. На стадионе будет гибридный газон - это даст возможность использовать его и как тренировочную площадку".

В расцветке фасада бассейна тоже будут использованы мотивы белорусского орнамента. В высоту здание будет около 30 метров, его площадь - 40 тыс. кв. м. Комплекс будет разделен на зоны - для соревнований, отдыха, разминки и тренировок. Планируется, что новый бассейн сможет принимать соревнования международного уровня, в том числе Олимпийские игры.

Леонид Денисенко, директор учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта": "Концепция объекта будет подчеркивать дружбу китайского народа и белорусского. Это и китайский, и белорусский колорит. Отмечу, ничего подобного в стране нет. Мы уже сейчас ставим себе амбициозные цели: не только чтобы наши спортсмены готовились и не только чтобы проводились соревнования международного уровня, но и чтобы к нам приезжали перед соревнованиями на учебно-тренировочные сборы".

Оборудуют здесь помещения для тренировок, где можно будет отрабатывать акробатические элементы. Поэтому, конечно же, больше всего появления нового бассейна ждут белорусские спортсмены. 

Вера Буцель, мастер спорта Республики Беларусь: "Конечно, очень хочется, чтобы он быстрее достроился. Это будет возможность больше тренироваться. Хочется, чтобы к нам приезжали гости из других стран, чтобы проводились масштабные соревнования и чтобы наш вид спорта развивался благодаря этому бассейну". 

Китай начал оказывать техническую помощь нашей стране 13 лет назад. В списке реализованных проектов - строительство социального жилья, общежитий, реконструкция реки Уша. Теперь же результатом сотрудничества станут два мощных спортивных объекта олимпийского уровня. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно здесь, на столичном стадионе "Динамо", прошла официальная церемония, на которой был дан старт строительству бассейна международного стандарта и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Возле БНТУ убирают историческую ограду. Узнали почему
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика