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В Минске строят бассейн международного стандарта и национальный футбольный стадион
14.07.2020 22:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИменно здесь, на столичном стадионе "Динамо", прошла официальная церемония, на которой был дан старт строительству бассейна международного стандарта и национального футбольного стадиона. Стадион будет построен на пересечении Партизанского проспекта и улиц Ванеева и Долгобродской. Бассейн - возле станции метро "Молодежная".
Площадки для строительства уже готовы, генподрядчики выбраны, конечный результат мы увидим через несколько лет. Но как будет выглядеть стадион и бассейн, мы можем узнать прямо сейчас.
Возводить спортивные объекты будут за счет китайской стороны в рамках технико-экономической помощи Китая Беларуси. На строительство выделено около 235 миллионов долларов. От белорусской стороны уполномоченными учреждениями назначены Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта и Национальный олимпийский стадион "Динамо".
Александр Бут-Гусаим, генеральный директор государственного учреждения "Национальный олимпийский стадион": "Китайская сторона отвечает полностью за постройку стадиона, белорусская сторона передает китайской уже подготовленную площадку со всеми коммуникациями".
В архитектурную концепцию стадиона заложена тема дружбы Беларуси и Китая. Красно-белый цвет отражает национальный стиль Беларуси, а плавающие линии соединяют два государства и символизируют инициативу "Один пояс, один путь". Фасад здания украсят белорусские символы - пять соединенных ромбов. На крыше установят светопропускающие панели на солнечных батареях.
Александр Бут-Гусаим, генеральный директор государственного учреждения "Национальный олимпийский стадион": "Количество зрителей, которое он будет вмещать, - 33 тысячи. Стадион будет соответствовать 4-й категории УЕФА, что говорит о том, что он будет принимать соревнования самого высокого ранга. На стадионе будет гибридный газон - это даст возможность использовать его и как тренировочную площадку".
В расцветке фасада бассейна тоже будут использованы мотивы белорусского орнамента. В высоту здание будет около 30 метров, его площадь - 40 тыс. кв. м. Комплекс будет разделен на зоны - для соревнований, отдыха, разминки и тренировок. Планируется, что новый бассейн сможет принимать соревнования международного уровня, в том числе Олимпийские игры.
Леонид Денисенко, директор учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта": "Концепция объекта будет подчеркивать дружбу китайского народа и белорусского. Это и китайский, и белорусский колорит. Отмечу, ничего подобного в стране нет. Мы уже сейчас ставим себе амбициозные цели: не только чтобы наши спортсмены готовились и не только чтобы проводились соревнования международного уровня, но и чтобы к нам приезжали перед соревнованиями на учебно-тренировочные сборы".
Оборудуют здесь помещения для тренировок, где можно будет отрабатывать акробатические элементы. Поэтому, конечно же, больше всего появления нового бассейна ждут белорусские спортсмены.
Вера Буцель, мастер спорта Республики Беларусь: "Конечно, очень хочется, чтобы он быстрее достроился. Это будет возможность больше тренироваться. Хочется, чтобы к нам приезжали гости из других стран, чтобы проводились масштабные соревнования и чтобы наш вид спорта развивался благодаря этому бассейну".
Китай начал оказывать техническую помощь нашей стране 13 лет назад. В списке реализованных проектов - строительство социального жилья, общежитий, реконструкция реки Уша. Теперь же результатом сотрудничества станут два мощных спортивных объекта олимпийского уровня.
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Именно здесь, на столичном стадионе "Динамо", прошла официальная церемония, на которой был дан старт строительству бассейна международного стандарта и...
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