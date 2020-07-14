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Белорусские врачи провели сверхсложную операцию пациенту с опухолью внутри спинного мозга

14.07.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские нейрохирурги провели сверхсложную операцию пациенту с опухолью внутри спинного мозга, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.


Фото: пресс-служба Минздрава

На прошлой неделе белорусские врачи в РНПЦ неврологии и нейрохирургии прооперировали гражданина Украины. У него оказалась достаточно редкое заболевание, которое составляет в общей статистике около 5−10% от всех опухолей спинного мозга. В Беларуси в год оперируется примерно 10−15 таких пациентов. Ситуация у пациента осложнялась тем, что опухоль имела достаточно большие размеры и располагалась в шейном отделе.

Сергей Артеменко, так зовут пациента из Украины, встал на ноги на следующий день после перевода из реанимации в отделение, а со второго дня начал ходить.


Пациент из Украины Сергей Артеменко. Фото: пресс-служба Минздрава

Он рассказал, что на протяжении полугода искал возможность прооперироваться в клиниках Израиля или Германии, конечно же, платил за консультации, внес 15 тысяч евро предоплаты за операцию в Германии. Но врачи в этих странах отказывались, утверждая, что риски такого операционного вмешательства крайне высоки.

По его словам, «белорусскую клинику выбрал не случайно».

— Я читал очень много положительных отзывов про белорусских врачей, про этот центр. И когда обратился к вам, то только в центре нам пообещали достаточно хорошие результаты. За границей все говорили, что позвонок надо вскрывать, а здесь это сделали без вскрытия. В Израиле говорили про 70% успеха такой операции, в Германии — вообще 50%, а в Беларуси все на высоте, — передает Минздрав в своем телеграм-канале слова пациента.

— Сверхсложность таких вмешательств обусловлена высоким риском развития инвалидизации в послеоперационном периоде. Цель хирургического вмешательства — максимально полное удаление опухолей с сохранением функционально приемлемого статуса в послеоперационном периоде, то есть образно говоря, чтобы человек мог себя обслуживать, — рассказал ведущий научный сотрудник нейрохирургического отдела центра кандидат медицинских наук Александр Головко.

Такие операции длятся от трех до пяти часов в зависимости от обширности поражения. Конечно же, есть сложность и в плане прогноза. В зависимости от гистологического строения опухоли она может не только сдавливать спинной мозг, но и разрушать его проводящие пути. Поэтому иногда во время операции приходится решать очень сложные вопросы на предмет радикальности удаления.

По словам директора РНПЦ неврологии и нейрохирургии Ришарда Сидоровича, в центр за медицинской помощью часто обращаются иностранцы. Только в 2019 году консультативная медицинская помощь была оказана 350 пациентам из дальнего и ближнего зарубежья, пролечены в отделениях центра без операции — 138 человек, проперированы — 65 пациентов.

Как отмечает Ришард Сидорович, в центр обращаются жители Казахстана, Украины, России, Индии, Северной Ирландии, Чехии.

 
 
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Белорусские нейрохирурги провели сверхсложную операцию пациенту с опухолью внутри спинного мозга, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.
 
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