Суд вынес приговор столичному бухгалтеру, которая присвоила себе 283 тысячи рублей и уехала в США

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор по делу столичного бухгалтера, которая на протяжении нескольких лет переводила деньги работодателей на свой счет, а когда все вскрылось, уехала в США. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.



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Минчанка оказывала бухгалтерские услуги трем фирмам, принадлежавшим одному учредителю, и была на хорошем счету у него и директоров компаний. С 2015 по 2017 годы она перечисляла деньги со счетов организаций на свой собственный, открытый в том же банке, что обслуживал ее работодателей — в общей сложности более 283 тысяч рублей. Документы, необходимые для такого рода операций, она заверяла у доверчивых руководителей или попросту ставила факсимиле подписи директора самостоятельно.

Пользоваться таким высоким доверием со стороны руководства женщине позволило то, что учредитель трех компаний, которым она оказывала свои услуги, был хорошо знаком с ее отцом, а тот за нее поручился. Бухгалтеру какое-то время удавалось отводить подозрения сотрудников и руководства. Вскрыть преступные действия женщины смогла ее коллега — специалист по внешнеэкономической деятельности: она вместе с руководителем изучила электронную бухгалтерию. Затем последовало внутреннее разбирательство, где женщина призналась в содеянном и пообещала переоформить на руководителя дом в счет погашения ущерба — украденные деньги, по ее словам, она успела потратить. Однако когда дело дошло до самой юридической процедуры, бухгалтер скрылась и перестала отвечать на звонки. Обнаружилась она уже в Майами, куда переехала к матери. В ноябре 2019 года женщину экстрадировали в Беларусь.

Суд признал минчанку виновной в хищении в особо крупном размере и назначил в качестве наказания 5 лет в колонии общего режима. Благодаря амнистии ее срок сократится на год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.