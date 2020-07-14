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Суд вынес приговор столичному бухгалтеру, которая присвоила себе 283 тысячи рублей и уехала в США
14.07.2020 17:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд вынес приговор по делу столичного бухгалтера, которая на протяжении нескольких лет переводила деньги работодателей на свой счет, а когда все вскрылось, уехала в США. Об этом
Минчанка оказывала бухгалтерские услуги трем фирмам, принадлежавшим одному учредителю, и была на хорошем счету у него и директоров компаний. С 2015 по 2017 годы она перечисляла деньги со счетов организаций на свой собственный, открытый в том же банке, что обслуживал ее работодателей — в общей сложности более 283 тысяч рублей. Документы, необходимые для такого рода операций, она заверяла у доверчивых руководителей или попросту ставила факсимиле подписи директора самостоятельно.
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Суд признал минчанку виновной в хищении в особо крупном размере и назначил в качестве наказания 5 лет в колонии общего режима. Благодаря амнистии ее срок сократится на год.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Женщина на протяжении нескольких лет переводила деньги работодателей на свой счет, а когда ее изобличили, уехала в США.
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