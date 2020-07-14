«Жалко Артема». Прокурор запросил 6 лет колонии для подростка, которого судят за убийство отца-тирана

Источник материала: Tut.by

14 июля в суде Каменецкого района прошли прения по делу 17-летнего Артема Е., который обвиняется в убийстве своего отца .



Артему скоро исполнится 18 лет. Фото из соцсетей

На заседании выступили два свидетеля со стороны защиты — знакомые семьи. Продавец Людмила работает в продуктовом магазине возле дома, где жил Артем с родителями. По ее словам, отец Артема Валерий приходил к ней чуть ли не каждый день за спиртным.

— В состоянии алкогольного опьянения человек (погибший Валерий — TUT.BY) был в неадеквате. Практически каждый день приходил и требовал спиртное бесплатно, — рассказала продавец.

Пьяным Валерия в магазине видели часто. В таком состоянии он вел себя агрессивно и вызывающе, рассказала Людмила. Женщина вспоминает, что Валерий любил надевать на голову буденовку и ходить с флагом вокруг ее магазина. Однажды он пришел в торговый зал, открыл двухлитровую бутылку пива и вылил содержимое на пол.

— Он был агрессивный. Говорил мне: «Побью витрины». Он мог стоять на улице и ждать, когда я буду идти с работы домой, — поделилась женщина.

Слышала Людмила также о том, что Валерий поднимал руку на жену: душил ее, усаживал на стул и метал ножи в стену. Артема продавец характеризует так:

— Исключительно положительный мальчик. Он ко мне приходил, вафли «Черноморские» покупал.





Похожие показания дала и второй свидетель — соседка Ирина. Женщина отметила, что об эксцентричном поведении Валерия знали все жители города Высокое.

— Дни, когда он (Валерий — TUT.BY) был трезвый, можно сосчитать по пальцам, — рассказала Ирина.

По словам Ирины, когда Валерий был пьяный, соседи «боялись по улице пройти».

— Он пьяный был неадекватный абсолютно. Его боялись все. (…) За свои 38 лет я по пальцам могу пересчитать дни, когда он (Валерий — TUT.BY) был трезвым, — рассказала соседка.

Свидетель подчеркнула, что в семье постоянно возникали конфликты. Во время ссор Артем становился между пьяным отцом и трезвой матерью, чтобы защитить ее от агрессии.

— Артем сколько жил, столько и видел, как он (Валерий — TUT.BY) издевался над матерью. (…) Она как мать, — супер. И он как сын, — супер. В таких условиях воспитать такого мальчика…

В завершение Ирина сказала, что деньги на оплату услуг адвоката Артему собирали всем городом. В магазинах расставили контейнеры для сбора средств и люди откликнулись:

— Все говорят: «Жалко Артема». Потому что это он (отец — TUT.BY) его довел до такой ситуации. У нас у всех в городе душа за него болит. А Валеру покойного никому не жалко.



Фото: соцсети

«Если я буду давать сдачу им будет больно»

Районная прокуратура попросила признать молодого человека виновным в убийстве и назначить 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Это минимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи для несовершеннолетних.

— Основной причиной совершения преступления явилось поведение погибшего. Вместе с тем, такой способ разрешения конфликта, которым воспользовался обвиняемый, ни в коем случае не основан на законе. Однако тут стоит вспомнить и характеристику, которую дает Артему психолог. Артем не склонен разрешать конфликты таким радикальным образом. В целом, это достаточно спокойный и уравновешенный человек. Это обстоятельство и ту обстановку в семье, которая царила ввиду поведения самого погибшего, следует безусловно принимать во внимание при избрании вопроса о назначении Артему Е. наказания, — отметил гособвинитель Егор Кронда.

Защита Артема попросила назначить ему условное наказание.

— Я считаю, что все основания есть применить данную статью (ст. 78 УК Осуждение с условным неприменением наказания — TUT.BY) и дать возможность Артему еще раз в жизни стать на правильный путь. Поскольку того фактора, который влиял на него длительное время, уже не существует. Он достойный человек, его характеризуют положительно. У него есть стремление поступить в высшее учебное заведение, и видно, что он этого добивается. Он не склонен к совершению преступлений, — сообщил адвокат Артема Николай Надзоров.

Мама Артема попросила у суда «наиболее мягкого наказания» для сына.

— Когда-то была такая ситуация, когда сын остался один и к нему подходили сверстники. Я заметила, что у них был конфликт. Я потом спросила: «Артем, а почему ты не давал сдачи». Он мне ответил: «Я не хочу. Если я буду давать сдачу, им будет больно». Я думаю, данный факт характеризует моего сына, как достаточно мягкого, неконфликтного человека. Его поступок (убийство — TUT.BY) был настоящим жестом отчаяния, — рассказала Наталья.

«Я думал, что избавляюсь от страха»

Перед последним словом обвиняемого судья возобновила судебное следствие и попросила Артема рассказать о своем состоянии в день убийства.

Обвиняемый сообщил, что 26 февраля он был сонный — всю ночь пьяный отец дебоширил и не давал ему с мамой уснуть. В общей сложности он поспал около пяти часов. Утром он уставшим пошел на занятия в колледж. Домой вернулся ближе к 16.00. Около 18.00 Артем услышал, что на улице орал пьяный отец. У парня появилось чувство тревоги, участился пульс, появился тремор. По словам Артема, последние 5−7 лет именно так его организм реагировал на голос пьяного папы. Дома Валерий устроил очередной скандал и примерно в 19.00 уснул на диване. После этого Артем вышел из спальни, посмотрел на отца и почувствовал приступ страха. Обвиняемый подчеркнул, что в тот момент плохо осознавал последствия своих действий.

— Понимали ли вы, что совершаете убийство? — уточнила судья.

— Я не думал об этом. Я думал, что избавляюсь от страха, — ответил Артем.

Около часа судья опрашивала обвиняемого, после чего предложила назначить повторную стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Защита не возражала.

— С учетом тех пояснений, который дал [подзащитный] в сегодняшнем судебном заседании действительно необходимо уточнить, находился ли мой подзащитный во время совершения преступления в состоянии аффекта и мог ли он осознавать значение своих действий, — отметил адвокат Артема.

Обвинение выступило против.

— Обвиняемый в ходе предварительного следствия, которое проводилось достаточно длительный промежуток времени, каких-либо заявлений о том, что испытывал состояние сильной тревоги и чувство страха, не делал. Таких ходатайств не заявлялось и в ходе предварительного следствия. Обвиняемый был знаком и с заключением первоначальной психолого-психиатрической экспертизы. Каких-либо дополнительных вопросов по ее выводам не возникло. По заключению эксперта, [обвиняемый] не находился в состоянии аффекта в момент совершения преступления. Поэтому полагаю, что нет необходимости в назначении экспертизы, — возразил прокурор.

Выслушав стороны, суд удалился в совещательную комнату. Решение о проведении повторной экспертизы будет оглашено 15 июля.

Напомним, преступление молодой человек совершил 26 февраля в городе Высокое, Каменецкого района. В тот день парень несколько раз ударил топором по голове своего отца Валерия, а затем позвонил в милицию и признался в убийстве. На тот момент мужчина был еще жив. Он скончался в больнице 10 апреля. По версии обвинения, мотивом убийства стали «сложившиеся на протяжении длительного периода времени личные неприязненные отношения» сына к отцу.

На первом судебном заседании обвиняемый рассказал, что отец регулярно выпивал. В состоянии опьянения он дебоширил, ругался матом, оскорблял жену и сына. Также Артем сообщил, что отец поднимал руку на него и на маму.

— До 12 лет я считал, что такое поведение отца — это нормально. Потом, по рассказам друзей, понял, что это ненормально. Он постоянно кричал, матерился, размахивал руками. Часто матерился в мой адрес и в адрес мамы. Были выражения: «Умрешь маленьким». (…) Я старался не обращать на него внимания. Он покричит, я помолчу — и всё, — рассказал судье обвиняемый.