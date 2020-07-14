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Операция для наших медиков очень редкая





В 2019 году в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились 350 иностранных пациентов





В 2019 году экспорт медуслуг в Беларуси превысил $47,5 миллиона

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В РНПЦ неврологии и нейрохирургии провели уникальную операцию Сложную операцию провели белорусские нейрохирурги. Им удалось полностью удалить крупную опухоль из спинного мозга. Мужчина из Украины обращался в разные клиники...

Сложную операцию провели белорусские нейрохирурги. Им удалось полностью удалить крупную опухоль из спинного мозга. Мужчина из Украины обращался в разные клиники по всему миру, но только в нашей стране врачи согласились его прооперировать. Как чувствует себя пациент сейчас - узналаЕще пару месяцев назад Александр Артеменко был уверен, что его брат смертельно болен. Неоперабельная опухоль, полный отказ нижних конечностей. Полгода Сергей Артеменко слышал от врачей страшные прогнозы. Однако белорусский нейрохирург Антон Викторович Родич согласился оперировать непростого пациента из Украины. У мужчины была крупная опухоль внутри спинного мозга. Из-за сложной локализации образования врачи из других стран отказывались от операции.Ежегодно белорусские нейрохирурги проводят всего около 10 подобных вмешательств. И каждое из них, как правило, не похоже на предыдущее.Операция длилась 3 часа. В ней участвовала целая бригада из медсестер, анестезиологов и двух хирургов. Общими силами удалить получилось всю опухоль.Конечно, такая операция возможна только при наличии профессионального оборудования. Например, с помощью аппарата КТ можно сделать максимально четкие 3Д-снимки в любой момент процедуры. А операционный микроскоп позволяет работать в глубинных отделах головного и спинного мозга.А сегодня в медцентре прооперировали еще одного пациента из-за рубежа. Литовец Валдас Гимбутис уже почти 20 лет живет в Англии. Там 4 года он простоял на очереди, чтобы удалить межпозвоночную грыжу. За это время боль в спине стала такой невыносимой, что пришлось обратиться за помощью в другую страну.Всего в прошлом году в РНПЦ неврологии за помощью обратились 350 пациентов из-за рубежа.Белорусская медицина - знак качества. Каждый год все больше иностранцев приезжают к нам за медпомощью самых разных направлений. Если, например, в 2015 году экспорт медицинских услуг составлял немногим более 33 миллионов долларов, то уже в 2019 году цифра превысила 47 с половиной миллионов долларов. За прошлый год наши медики оказали помощь пациентам из 137 стран. Врачи с улыбкой констатируют, что теперь они знают, как звучит спасибо в более чем половине государств планеты.