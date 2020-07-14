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Сезон грибов и ягод в лесах Минской области

14.07.2020 18:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Любители тихой охоты собирают в корзины лисички, маслята, березовики и подосиновики. Что касается ягод, то радует хороший урожай черники. Частые, но не проливные дожди и температура воздуха выше 18-20 градусов тепла способствовали созреванию крупных и сочных ягод.

Однако специалисты лесхозов предупреждают: прежде чем пойти в лес, следует помнить правила безопасности. Любителям грибных прогулок рекомендуют обращать внимание на лесные тропинки и не отходить от них далеко, чтобы не заблудиться.

 
 
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Любители тихой охоты собирают в корзины лисички, маслята, березовики и подосиновики. Что касается ягод, то радует хороший урожай черники. Частые, но не проливные...
 
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