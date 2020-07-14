ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что уже сделано и чего еще не хватает в райцентре? Мнение жителей Жлобина

14.07.2020 21:40 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Да, уровень жизни и инфраструктура райцентров не должны отставать от крупных городов. Такую задачу поставил Глава государства, это  приоритет работы власти на местах. В райцентрах появляются современные градообразующие производства с прицелом на импортозамещение, повышается уровень медицины, появляются новые площадки для культурного отдыха жителей маленьких городов. Конечно, еще многое предстоит реализовать. Что уже сделано и чего еще не хватает? Мы спросили у самих белорусов и отправились по очередному адресу   - в город  металлургов  Жлобин.

"В нашем городе за последние 5 лет произошло много изменений – открытие кинотеатра "Родина", куда мы ходим всей семьей. Он очень красивый, современный стал. Теперь мы ждем, когда откроется новый музей. У меня есть сын  5 лет, мирное небо над головой, мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне".

"Государство поддерживает у нас талантливую молодежь. Надеемся и в дальнейшем, что поддержка будет для молодых специалистов и с жильем, и на перспективу".  

"Был открыт парк пяти стихий, а также семейный парк, где, кстати, при открытии любая желающая семья могла посадить свое дерево. Также у нас есть Ледовый дворец, у нас для молодежи и взрослого поколения есть много разных направлений для развития".

"Детский сад, есть места для молодежи, молодых родителей. И с удовольствием выходят, например, на бульвар Металлургов родители, чтобы просто сесть, отдохнуть, пообщаться. Это очень приятно, что в городе есть такие места. Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы и дальше развивался наш город, становилось больше зелени и появлялось больше молодежи". 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Да, уровень жизни и инфраструктура райцентров не должны отставать от крупных городов. Такую задачу поставил Глава государства, это  приоритет работы власти на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Жизнь на селе: как развиваются регионы Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика