Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что уже сделано и чего еще не хватает в райцентре? Мнение жителей Жлобина Да, уровень жизни и инфраструктура райцентров не должны отставать от крупных городов. Такую задачу поставил Глава государства, это приоритет работы власти на...

Да, уровень жизни и инфраструктура райцентров не должны отставать от крупных городов. Такую задачу поставил Глава государства, это приоритет работы власти на местах. В райцентрах появляются современные градообразующие производства с прицелом на импортозамещение, повышается уровень медицины, появляются новые площадки для культурного отдыха жителей маленьких городов. Конечно, еще многое предстоит реализовать. Что уже сделано и чего еще не хватает? Мы спросили у самих белорусов и отправились по очередному адресу - в город металлургов Жлобин.