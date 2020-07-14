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Что уже сделано и чего еще не хватает в райцентре? Мнение жителей Жлобина
14.07.2020 21:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДа, уровень жизни и инфраструктура райцентров не должны отставать от крупных городов. Такую задачу поставил Глава государства, это приоритет работы власти на местах. В райцентрах появляются современные градообразующие производства с прицелом на импортозамещение, повышается уровень медицины, появляются новые площадки для культурного отдыха жителей маленьких городов. Конечно, еще многое предстоит реализовать. Что уже сделано и чего еще не хватает? Мы спросили у самих белорусов и отправились по очередному адресу - в город металлургов Жлобин.
"В нашем городе за последние 5 лет произошло много изменений – открытие кинотеатра "Родина", куда мы ходим всей семьей. Он очень красивый, современный стал. Теперь мы ждем, когда откроется новый музей. У меня есть сын 5 лет, мирное небо над головой, мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне".
"Государство поддерживает у нас талантливую молодежь. Надеемся и в дальнейшем, что поддержка будет для молодых специалистов и с жильем, и на перспективу".
"Был открыт парк пяти стихий, а также семейный парк, где, кстати, при открытии любая желающая семья могла посадить свое дерево. Также у нас есть Ледовый дворец, у нас для молодежи и взрослого поколения есть много разных направлений для развития".
"Детский сад, есть места для молодежи, молодых родителей. И с удовольствием выходят, например, на бульвар Металлургов родители, чтобы просто сесть, отдохнуть, пообщаться. Это очень приятно, что в городе есть такие места. Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы и дальше развивался наш город, становилось больше зелени и появлялось больше молодежи".
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Да, уровень жизни и инфраструктура райцентров не должны отставать от крупных городов. Такую задачу поставил Глава государства, это приоритет работы власти на...
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