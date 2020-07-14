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Министерство архитектуры и строительства: на дольщиках не должны наживаться

Прибыль строящих за свои деньги ограничивать не будут

Допускать к строительству будут на основе средств и репутации компании

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты в сфере недвижимости изучают влияние нового президентского указа на рынок жилищной застройки Напомним, документ был принят 2 июля. Он фиксирует прибыль фирм, возводящих объекты по так называемой долевой схеме, т.е. с привлечением средств будущих жильцов. Не...

Напомним, документ был принят 2 июля. Он фиксирует прибыль фирм, возводящих объекты по так называемой долевой схеме, т.е. с привлечением средств будущих жильцов. Не все застройщики вели бизнес честно, в итоге цены на заветные квадраты оказывались куда больше, чем могли быть. Профильный указ № 247 вводит новые меры контроля, среди которых, кроме ограничения прибыли застройщиков, еще обязательный аудит. По его итогу излишки уплаченных средств компании должны будут вернуть клиентам. В теме разбиралсяНе более 5 % прибыли для застройщиков при долевом строительстве и обязательный аудит сметы. Эти меры прописаны в новом указе Президента. Он призван главным образом сделать квадратные метры более доступными по цене. Ведь не редки были случаи, когда рентабельность строительных компаний доходила и до 30 %. И все это закладывалось в стоимость квадрата и покрывалось с кошелька покупателя.Притом прибыль компаний, которые возводят дома на средства свои, а не людей, не будут ограничивать. Ведь если есть спрос у кого-то на элитные квадраты и возможность платить, то они должны быть на рынке. Но преимущественное право строить недорогие дома теперь у управлений по капстроительству, а также у компаний с собственной техбазой и специалистами. Это в первую очередь, чтобы защитить дольщиков.Решать, кому отдавать кусок земли под застройку, будут местные власти, оценив возможности компании и ее репутацию. Эксперты считают, что рынок недвижимости получит толчок к развитию.Застройщикам долевого рынка при старте проекта по-прежнему придется учитывать свои траты на парковку, отселение и оплату земли. А также новые - на аудит, который компании должны будут провести после ввода объекта в строй. При этом для некоторых ничего не изменится. Многие уже не первый год строят с невысокой рентабельностью, но и при этом зарабатывают.Главная задача - разгрузить очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий и сдерживать стоимость квадратного метра для этих людей не выше средней зарплаты по стране. Новые нормы для застройщиков начнут действовать с февраля и коснутся только новых договоров.