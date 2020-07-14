ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эксперты в сфере недвижимости изучают влияние нового президентского указа на рынок жилищной застройки

14.07.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Напомним, документ был принят 2 июля. Он фиксирует прибыль фирм, возводящих объекты по так называемой долевой схеме, т.е. с привлечением средств будущих жильцов. Не все застройщики вели бизнес честно, в итоге цены на заветные квадраты оказывались куда больше, чем могли быть. Профильный указ № 247 вводит новые меры контроля, среди которых, кроме ограничения прибыли застройщиков, еще обязательный аудит. По его итогу излишки уплаченных средств компании должны будут вернуть клиентам. В теме разбирался Алексей Потапов.



Министерство архитектуры и строительства: на дольщиках не должны наживаться 

Не более 5 % прибыли для застройщиков при долевом строительстве и обязательный аудит сметы. Эти меры прописаны в новом указе Президента. Он призван главным образом сделать квадратные метры более доступными по цене. Ведь не редки были случаи, когда рентабельность строительных компаний доходила и до 30 %. И все это закладывалось в стоимость квадрата и покрывалось с кошелька покупателя.

Прибыль строящих за свои деньги ограничивать не будут

Притом прибыль компаний, которые возводят дома на средства свои, а не людей, не будут ограничивать. Ведь если есть спрос у кого-то на элитные квадраты и возможность платить, то они должны быть на рынке. Но преимущественное право строить недорогие дома теперь у управлений по капстроительству, а также у компаний с собственной техбазой и специалистами. Это в первую очередь, чтобы защитить дольщиков. 

Игорь Костюков, первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси: "Были такие не совсем хорошие случаи, когда застройщик, практически не имея никакого опыта, как говорится, имея только стул и стол, заключал договоры, получал засельные участки. Потом нанимал те же организации, которые имеют соответствующий опыт по строительству этого жилья, и заключал договоры не на ту стоимость, которую он заключил с дольщиками. И всю разницу, т.е. прибыль, он оставлял себе. Чтобы отсечь эту ненужную прослойку, были приняты эти меры".

Допускать к строительству будут на основе средств и репутации компании

Решать, кому отдавать кусок земли под застройку, будут местные власти, оценив возможности компании и ее репутацию. Эксперты считают, что рынок недвижимости получит толчок к развитию.

Артем Сахаревич, аналитик рынка недвижимости: "Выигрывают все: первые получают работу и значительные масштабы, дольщики становятся спокойнее, потому что знают, что они обезопашены. Что касается коммерческого рынка жилья, у нас будет продаваться больше готового жилья. Это очень важно, потому что, по планам правительства, у нас также запуск ипотеки, которая пока что будет только на готовое жилье". 

Застройщикам долевого рынка при старте проекта по-прежнему придется учитывать свои траты на парковку, отселение и оплату земли. А также новые - на аудит, который компании должны будут провести после ввода объекта в строй. При этом для некоторых ничего не изменится. Многие уже не первый год строят с невысокой рентабельностью, но и при этом зарабатывают. 

Геннадий Болтик, заместитель гендиректора по собственному строительству ОАО "МАПИД": "Мы применяли пятипроцентную рентабельность, по итогам проводили аудит. Если были превышения фактических затрат, мы их возвращали дольщикам. Поэтому мы абсолютно к этому готовы. Т.е. мы уже два года действуем по вступающему в силу указу, поэтому особых проблем для нас в этом плане мы не видим".

Главная задача - разгрузить очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий и сдерживать стоимость квадратного метра для этих людей  не выше средней зарплаты по стране. Новые нормы для застройщиков начнут действовать с февраля и коснутся только новых договоров. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, документ был принят 2 июля. Он фиксирует прибыль фирм, возводящих объекты по так называемой долевой схеме, т.е. с привлечением средств будущих жильцов. Не...
 
Новости дня
Новости общества
 
Что уже сделано и чего еще не хватает в райцентре? Мнение жителей Жлобина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика