В новой первичке – более 70 членов

Источник материала: Чырвоны прамень

Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций и государственных органов Чашникского района» было образовано сравнительно недавно. Финансисты, как их прозвали в народе, уже вовсю трудятся. А вот первичной профсоюзной организации создать не успели. Что ж, этот пробел отныне устранён.





На днях председатель Чашникского районного объединения профсоюзов Марина Шостак и председатель районной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Татьяна Гапоненко прибыли в Центр и вручили документы, свидетельствующие, что первичка создана, зарегистрирована в установленном порядке и начала функционировать.

Возглавила её начальник планово-экономического отдела Светлана Красницкая. Молодая, энергичная, инициативная — она и поведёт за собой остальных членов коллектива. В профсоюз вступили 72 человека. Абсолютно все сотрудники учреждения.

— Будем жить дружно, работать эффективно, хорошо отдыхать, — поделился управляющий Центром Анатолий Нычка. — В Светлане мы уверены. Она дельные предложения всегда готова внести. А коллектив с удовольствием поддержит.

Среди ближайших планов сотрудников финансового учреждения — поездка на Славянский базар. Уже приобретены билеты, решают вопросы с доставкой. Так что профоргу есть чем заняться. Дальше пойдут другие мероприятия. Плюс профсоюзы призваны поддерживать трудящихся, защищать их законные интересы. Всё это крайне важно.

В добрый путь, новая первичка!

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.