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До начала подачи документов в вузы остается чуть более недели

15.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вступительная кампания 2020 выходит на финишную прямую: до подачи документов в учреждения высшего образования остается чуть больше недели. Прием документов продлится с 25 по 31 июля. Отметим, что последнее ЦТ - всемирная история, которую будут сдавать 16 июля. К слову, без единой ошибки в этом году тестирование по русскому языку сдали 27 абитуриентов. По обществоведению 100 баллов получили 44 человека, по математике - 30, по биологии - 55. На сегодня лидер по 100-процентным результатам - белорусский язык. На отлично его сдали 78 человек - это почти в два раза больше, чем в прошлом году. 

Наталья Вайтехович, замдиректора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний: "Ситуация объяснима, потому что прирощение максимальных результатов по данному предмету у нас происходит на протяжении нескольких лет. Следует отметить то, что белорусский язык становится трендом, и мы это видим не только по результатам централизованного тестирования, но и по многим позициям, которые происходят"

Те, кто по уважительной причине пропустил основные этапы тестирования, смогут проверить свои знания в резервные дни - 19, 21 и 23 июля.

 
 
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Вступительная кампания 2020 выходит на финишную прямую: до подачи документов в учреждения высшего образования остается чуть больше недели. Прием документов...
 
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