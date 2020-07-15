Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До начала подачи документов в вузы остается чуть более недели Вступительная кампания 2020 выходит на финишную прямую: до подачи документов в учреждения высшего образования остается чуть больше недели. Прием документов...

Вступительная кампания 2020 выходит на финишную прямую: до подачи документов в учреждения высшего образования остается чуть больше недели. Прием документов продлится с 25 по 31 июля. Отметим, что последнее ЦТ - всемирная история, которую будут сдавать 16 июля. К слову, без единой ошибки в этом году тестирование по русскому языку сдали 27 абитуриентов. По обществоведению 100 баллов получили 44 человека, по математике - 30, по биологии - 55. На сегодня лидер по 100-процентным результатам - белорусский язык. На отлично его сдали 78 человек - это почти в два раза больше, чем в прошлом году.Те, кто по уважительной причине пропустил основные этапы тестирования, смогут проверить свои знания в резервные дни - 19, 21 и 23 июля.