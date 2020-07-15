Источник материала: БT

4 куска тостового цельнозернового хлеба,

150 граммов моцареллы,

2 куриных яйца,

100 граммов муки,

растительное масло.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гренки с моцареллой Возьмем: 4 куска тостового цельнозернового хлеба, 150 граммов моцареллы, 2 куриных яйца, 100 граммов муки, растительное масло. С цельнозернового хлеба...

Возьмем:С цельнозернового хлеба срезаем корочки.Моцареллу нарезаем ломтиками толщиной примерно в 1 см. Выкладываем сыр на кусочек хлеба так, чтобы он не выходил за края. Сверху прикрываем вторым кусочком хлеба. Прижимаем хорошенько, особенно по краям. По возможности как бы защипываем их, оставляя моцареллу внутри.2 яйца взбалтываем вилкой с солью и перцем. Обваливаем бутерброды в муке, уделяя особое внимание боковушкам. Макаем хлеб в яичную массу и отправляем на разогретую сковороду с довольно большим количеством растительного масла. Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.Разрезаем на треугольники, подаем гренки горячими. Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.