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На автовокзале задержали россиянина, который похитил у своей спутницы сумку с крупной суммой
15.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержали россиянина, который похитил у своей спутницы сумку с крупной суммой денег. Подробности
В милицию обратилась россиянка — она сообщила, что новый знакомый, с которым приехала из России, похитил у нее сумку с деньгами, мобильным телефоном, платежными картами и документами. Денег было немало: больше 160 тысяч российских рублей и 200 — белорусских.
С мужчиной россиянка познакомилась в Москве в интернете. В Беларусь приехали отдохнуть. Женщина оплачивала увеселительные заведения, аренду жилья и транспорта. Когда она уснула в арендованном авто, молодой человек похитил ее сумку и скрылся.
На автовокзале мужчину задержали сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска — он собирался уехать в Москву. 33-летний похититель — житель Подмосковья. Частично он потратил чужие деньги на такси, остальное имущество вернули владелице.
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В милицию обратилась россиянка - она сообщила, что новый знакомый, с которым приехала из России, похитил у нее сумку с деньгами, мобильным телефоном, платежными...
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