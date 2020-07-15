На автовокзале задержали россиянина, который похитил у своей спутницы сумку с крупной суммой

Источник материала: Tut.by

Задержали россиянина, который похитил у своей спутницы сумку с крупной суммой денег. Подробности сообщает милиция Минска.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В милицию обратилась россиянка — она сообщила, что новый знакомый, с которым приехала из России, похитил у нее сумку с деньгами, мобильным телефоном, платежными картами и документами. Денег было немало: больше 160 тысяч российских рублей и 200 — белорусских.

С мужчиной россиянка познакомилась в Москве в интернете. В Беларусь приехали отдохнуть. Женщина оплачивала увеселительные заведения, аренду жилья и транспорта. Когда она уснула в арендованном авто, молодой человек похитил ее сумку и скрылся.

На автовокзале мужчину задержали сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска — он собирался уехать в Москву. 33-летний похититель — житель Подмосковья. Частично он потратил чужие деньги на такси, остальное имущество вернули владелице.