ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Бизнес-Пробуждении в сентябре выступит легендарный Джордан Белфорт

15.07.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by


Минск превратится в Уолл-Стрит: на форуме Бизнес-Пробуждение 5.0 в сентябре выступит легендарный Джордан Белфорт

26 сентября в Минске в пятый раз пройдет самый известный и масштабный образовательный форум Бизнес-Пробуждение. Титаны бизнеса приедут в Беларусь, чтобы рассказать, как справляться с кризисом и поделиться антикризисным опытом, зарядить аудиторию своей энергией и историей. Генеральный партнер — МТБанк, банк свежих решений.


Хедлайнером Бизнес-Пробуждения 5.0 станет Джордан Белфорт, один из самых успешных биржевых брокеров в истории Уолл-Стрит. Создатель «Прямолинейной системы убеждения». Основатель более 30 миллионных компаний. Джордан Белфорт достиг фантастических финансовых высот и зарабатывает более $ 50 млн в год. На основе его биографии Мартин Скорсезе снял фильм «Волк с Уолл-Стрит» с Леонардо Ди Каприо в роли Белфорта.

Форум Бизнес-Пробуждение 5.0 будет интересен собственникам бизнеса, предпринимателям, управленцам, специалистам, тем, кто ищет новые решения и идеи, тем, кто только планирует начать свое дело, тем, кто в поиске новых партнеров. Ожидается, что в этом году форум значительно расширит аудиторию и соберет 8000 участников, представителей разных сфер бизнеса. В 2020-м для расширения аудитории и привлечения предпринимателей из регионов Беларуси дополнительно предусмотрен формат участия онлайн с трансляцией форума в прямом эфире.

По словам организаторов форума, «2020-й — это особый год для каждого человека, бизнеса, страны и мира. Год, который, как черный лебедь, изменил ход жизни и истории. Кризис и неопределенность не будут длиться вечно, рано или поздно они закончатся. Как организаторы бизнес-мероприятий мы хотим, чтобы предприниматели запомнили 2020-й как год новых возможностей. Для этого нужны знания и мотивация, опыт и реальные кейсы. На форуме в Минске мы соберем топовых спикеров, бизнесменов. Они воодушевят по-новому взглянуть на бизнес и найти новые стимулы для развития. Будет жарко! Мы уверенно заявляем, что форум состоится — на любые обстоятельства у нас есть план Б и В».

В программе форума — выступления известных бизнесменов, открытая дискуссия с белорусскими предпринимателями на тему кризиса и мировая премьера — на сцене Бизнес-Пробуждения состоится публичное интервью Джордана Белфорта для канала Big Money Евгения Черняка. Предприниматель, собственник бизнеса, инвестор и долларовый миллионер, Евгений Черняк будет задавать провокационные вопросы и выяснит у «волка с Уолл-Стрит», что для него важнее — путь или результат.


На сцене Бизнес-Пробуждения 5.0 выступит Федор Овчинников, основатель, совладелец и директор «Додо Пицца», крупнейшей сети пиццерий в России. К 38 годам вместе с франчайзи он открыл 457 пиццерий в России — и еще 69 заведений в 11 странах. В 2015 году «Додо Пицца» привлекла 106 млн рублей от частных инвесторов, став самым крупным кейсом в истории российского краудинвестинга.


Компанию Федору Овчинникову на Бизнес-Пробуждении 5.0 составит ведущий эксперт по кросс-маркетингу в России Владислав Бермуда. Он выступит с темой «Новые антикризисные бизнес-решения для привлечения клиентов без затрат на рекламу». Владислав Бермуда входит в топ-10 спикеров в сфере маркетинга в России. Автор книг «25 креативных идей на миллион», «88 креативных идей на миллион», «20 креативных кейсов на миллион».

«Наступивший год кардинально изменил и мировое бизнес-сообщество, и бизнес в нашей стране. Сегодня нет времени на взвешенные суждения, опасения и колебания, решения нужно принимать быстро и решительно. Бизнес как никогда нуждается в работающих антикризисных механизмах, инструментах и методах, которые помогут прямо здесь и сейчас, и, конечно, надежных партнерах, которые помогут увидеть потенциал в любых изменениях. У МТБанка давняя и успешная история сотрудничества с белорусским бизнесом, и мы хотим, чтобы таких историй успеха становилось все больше. Поддержка Бизнес-Пробуждения — это возможность показать бизнесу и управленцам разного уровня, что партнерство — лучшая стратегия. Сегодня важно действовать, искать новые возможности, более тесно работать с партнерами, вместе находить лучшие пути для развития бизнеса в любых условиях», — отметила Ольга Цуран, директор по малому и среднему бизнесу МТБанка.

На форуме выступят еще 7 топовых спикеров, полный список организаторы пока держат в секрете.

Бизнес-Пробуждение 5.0 пройдет 26 сентября в Минске. Подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте. Доступны пять видов билетов — Online, Волк, Бизнес, VIP, Premium. В период до 26 сентября для участников форума предусмотрены бизнес-завтраки, онлайн-программы по поддержке бизнеса и вебинары с экспертами.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 сентября в Минске в пятый раз пройдет самый известный и масштабный образовательный форум Бизнес-Пробуждение. Титаны бизнеса приедут в Беларусь. *На правах...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новый этап в развитии столичных городов-спутников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика