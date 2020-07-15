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На Бизнес-Пробуждении в сентябре выступит легендарный Джордан Белфорт
15.07.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минск превратится в Уолл-Стрит: на форуме Бизнес-Пробуждение 5.0 в сентябре выступит легендарный Джордан Белфорт
26 сентября в Минске в пятый раз пройдет самый известный и масштабный образовательный форум Бизнес-Пробуждение. Титаны бизнеса приедут в Беларусь, чтобы рассказать, как справляться с кризисом и поделиться антикризисным опытом, зарядить аудиторию своей энергией и историей. Генеральный партнер — МТБанк, банк свежих решений.
Хедлайнером Бизнес-Пробуждения 5.0 станет Джордан Белфорт, один из самых успешных биржевых брокеров в истории Уолл-Стрит. Создатель «Прямолинейной системы убеждения». Основатель более 30 миллионных компаний. Джордан Белфорт достиг фантастических финансовых высот и зарабатывает более $ 50 млн в год. На основе его биографии Мартин Скорсезе снял фильм «Волк с Уолл-Стрит» с Леонардо Ди Каприо в роли Белфорта.
Форум Бизнес-Пробуждение 5.0 будет интересен собственникам бизнеса, предпринимателям, управленцам, специалистам, тем, кто ищет новые решения и идеи, тем, кто только планирует начать свое дело, тем, кто в поиске новых партнеров. Ожидается, что в этом году форум значительно расширит аудиторию и соберет 8000 участников, представителей разных сфер бизнеса. В 2020-м для расширения аудитории и привлечения предпринимателей из регионов Беларуси дополнительно предусмотрен формат участия онлайн с трансляцией форума в прямом эфире.
В программе форума — выступления известных бизнесменов, открытая дискуссия с белорусскими предпринимателями на тему кризиса и мировая премьера — на сцене Бизнес-Пробуждения состоится публичное интервью Джордана Белфорта для канала Big Money Евгения Черняка. Предприниматель, собственник бизнеса, инвестор и долларовый миллионер, Евгений Черняк будет задавать провокационные вопросы и выяснит у «волка с Уолл-Стрит», что для него важнее — путь или результат.
На сцене Бизнес-Пробуждения 5.0 выступит Федор Овчинников, основатель, совладелец и директор «Додо Пицца», крупнейшей сети пиццерий в России. К 38 годам вместе с франчайзи он открыл 457 пиццерий в России — и еще 69 заведений в 11 странах. В 2015 году «Додо Пицца» привлекла 106 млн рублей от частных инвесторов, став самым крупным кейсом в истории российского краудинвестинга.
Компанию Федору Овчинникову на Бизнес-Пробуждении 5.0 составит ведущий эксперт по кросс-маркетингу в России Владислав Бермуда. Он выступит с темой «Новые антикризисные бизнес-решения для привлечения клиентов без затрат на рекламу». Владислав Бермуда входит в топ-10 спикеров в сфере маркетинга в России. Автор книг «25 креативных идей на миллион», «88 креативных идей на миллион», «20 креативных кейсов на миллион».
На форуме выступят еще 7 топовых спикеров, полный список организаторы пока держат в секрете.
Бизнес-Пробуждение 5.0 пройдет 26 сентября в Минске. Подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно на
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26 сентября в Минске в пятый раз пройдет самый известный и масштабный образовательный форум Бизнес-Пробуждение. Титаны бизнеса приедут в Беларусь. *На правах...
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