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Троллейбусы в Бресте временно не будут заезжать на автовокзал
15.07.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Троллейбусные маршруты № 1, 3, 4 и 8 будут курсировать только до улицы Свердлова, пишет «Вечерний Брест».
Причина — перекрытие улицы Карла Маркса для замены канализационных сетей. Специалисты «Брестводоканала» уже заменили небольшой участок на пересечении улиц Карла Маркса и Маяковского, однако работы необходимо продолжать вплоть до ул. Орджоникидзе.
В связи с этим принято решение укоротить четыре маршрута, отправив их на разворот через конечную «Свердлова». Ограничения будут действовать до 28 августа. Новое расписание по
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Маршруты № 1, 3, 4 и 8 будут курсировать только до улицы Свердлова.
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