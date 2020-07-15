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Троллейбусы в Бресте временно не будут заезжать на автовокзал

15.07.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Троллейбусные маршруты № 1, 3, 4 и 8 будут курсировать только до улицы Свердлова, пишет «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Причина — перекрытие улицы Карла Маркса для замены канализационных сетей. Специалисты «Брестводоканала» уже заменили небольшой участок на пересечении улиц Карла Маркса и Маяковского, однако работы необходимо продолжать вплоть до ул. Орджоникидзе.

В связи с этим принято решение укоротить четыре маршрута, отправив их на разворот через конечную «Свердлова». Ограничения будут действовать до 28 августа. Новое расписание по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
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Маршруты № 1, 3, 4 и 8 будут курсировать только до улицы Свердлова.
 
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