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Дети Хутора обратились к президенту с вопросом, когда в микрорайоне появятся школа и сад

15.07.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дети гомельского микрорайона Хутор записали видеообращение к президенту, в котором спросили, когда же в округе построят школу, которую им обещали еще 10 лет назад.


Фото: Елена Бычкова

Дети рассказали, что скоро на месте пустыря будут строить суд, а вот обещанных школы и детского сада так до сих пор и нет.

Микрорайон Хутор — типичный пример «каменных джунглей» в белорусском городе: эти гомельские многоэтажки выросли в чистом поле и продолжают расти, а школа на всю округу всего одна — № 15. Сами педагоги рассказывали TUT.BY, что учреждение рассчитано на 800 детей, а ходит в нее 1800. Не попавшие в школу № 15 ученики ездят в школу № 41 (это 6−8 остановок общественным транспортом), остальные дети вынуждены посещать учреждения образования соседних районов. При этом большая часть семей, поселившихся здесь, имеют по трое и более детей.

Новоселам еще 10 лет назад на стадии проекта микрорайонов обещали три школы и три детских сада, однако пока у жителей есть только магазин и почта.


В проекте застройки микрорайонов № 94 и 96 (Хутор) Гомеля значатся три детских сада, три школы, поликлиника и даже кинотеатр. Но пока у жителей есть только магазин и почта

В 2019 году жители микрорайона стали активнее делиться своей проблемой с журналистами и общественностью и даже создали петицию, после этого местные власти дали обещание приступить к строительству школы в 2021 году.

Пока на дворе 2020, но местные жители не дремлют и своим видеообращением дали понять, что будут пристально следить за выполнением обещаний чиновников.

 
Теги: Гомель
 
 
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Дети гомельского микрорайона Хутор обратились в видеообращении к президенту, в котором спросили, когда же в округе построят школу, которую обещали им еще 10 лет...
 
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