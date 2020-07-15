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Дети Хутора обратились к президенту с вопросом, когда в микрорайоне появятся школа и сад
15.07.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дети гомельского микрорайона Хутор записали видеообращение к президенту, в котором спросили, когда же в округе построят школу, которую им
Дети рассказали, что скоро на месте пустыря будут строить суд, а вот обещанных школы и детского сада так до сих пор и нет.
Микрорайон Хутор — типичный пример «каменных джунглей» в белорусском городе: эти гомельские многоэтажки выросли в чистом поле и продолжают расти, а школа на всю округу всего одна — № 15. Сами педагоги рассказывали TUT.BY, что учреждение рассчитано на 800 детей, а ходит в нее 1800. Не попавшие в школу № 15 ученики ездят в школу № 41 (это 6−8 остановок общественным транспортом), остальные дети вынуждены посещать учреждения образования соседних районов. При этом большая часть семей, поселившихся здесь, имеют по трое и более детей.
Новоселам еще 10 лет назад на стадии проекта микрорайонов обещали три школы и три детских сада, однако пока у жителей есть только магазин и почта.
В 2019 году жители микрорайона стали активнее делиться своей проблемой с журналистами и общественностью и даже
Пока на дворе 2020, но местные жители не дремлют и своим видеообращением дали понять, что будут пристально следить за выполнением обещаний чиновников.
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Дети гомельского микрорайона Хутор обратились в видеообращении к президенту, в котором спросили, когда же в округе построят школу, которую обещали им еще 10 лет...
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