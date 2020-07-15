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Пенсия через почту: если получателя нет дома, деньги он может получить и позже — Минтруда

15.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пенсия через почту: если получателя нет дома, деньги он может получить и позже — Минтруда
Специальный блок «Спрашивали? Отвечаем!» на сайте Министерства труда и социальной защиты продолжает пополняться ответами на самые актуальные вопросы, которые граждане адресуют в ведомство.

К ответам на вопросы включается ли в стаж армейская служба в период СССР, кому возмещают расходы на средства личной гигиены, на каких условиях можно использовать семейный капитал, а также что делать, если наниматель не уплачивает за работника взносы в ФСЗН (читать подробнее), а также как перевести работника на дистанционную работу, каков порядок изменения существенных условий труда, как объявить простой на предприятии, доплатят ли работнику до минималки при простое, если он еще трудится по совместительству (читать подробнее) добавились разъяснения по теме пенсионных выплат.

Например, женщина, которая каждый месяц 6 числа получает пенсию в отделении почтовой связи, однажды не смогла это сделать в свой день, поскольку была в санатории и вернулась только 22 числа. Как в таком случае она может получить пенсию за этот месяц, куда обращаться и какие гарантии, что положенные ей деньги не пропадут, — ответы на эти волнующие гражданку вопросы в полном объеме дали специалисты Минтруда.

«Выплата пенсий через объекты почтовой связи производится с 5 по 26 число каждого месяца. При этом каждому получателю пенсии установлена дата (конкретное число месяца) выплаты пенсии, — пояснили в ведомстве действующий порядок. — В установленную дату пенсии ежемесячно доставляются их получателям на дом или по их желанию выплачиваются в объекте почтовой связи. Но случается, что получателя нет дома, когда приходит почтальон, либо он не обратился на почту за получением пенсии в день ее выплаты. Это обычная жизненная ситуация, и в таком случае пенсию можно получить до окончания выплатного периода в отделении почтовой связи (по 26 число включительно). Невостребованные пенсии не пропадают, они включаются на выплату в следующем месяце».

Согласно законодательству начисленные суммы пенсии, не востребованные пенсионером своевременно, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за три года перед обращением за получением.

То есть заявительница может обратиться в отделение почтовой связи за получением пенсии за текущий месяц до окончания выплатного периода — по 26 число включительно.

Также в Минтруда обратили внимание, что по выбору пенсионера пенсия может выплачиваться через банк — тогда суммы пенсий ежемесячно зачисляются на счет пенсионера. В зависимости от вида счета — вкладной (депозитный), текущий (расчетный) банковский счет, в том числе к которому выпускается банковская платежная карточка, — зачисленная на счет сумма пенсии может быть получена пенсионером в любое удобное для него время непосредственно в кассе банка или банкомате.

По информации БелТА

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