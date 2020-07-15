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Пенсия через почту: если получателя нет дома, деньги он может получить и позже — Минтруда
15.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
К ответам на вопросы включается ли в стаж армейская служба в период СССР, кому возмещают расходы на средства личной гигиены, на каких условиях можно использовать семейный капитал, а также что делать, если наниматель не уплачивает за работника взносы в ФСЗН
Например, женщина, которая каждый месяц 6 числа получает пенсию в отделении почтовой связи, однажды не смогла это сделать в свой день, поскольку была в санатории и вернулась только 22 числа. Как в таком случае она может получить пенсию за этот месяц, куда обращаться и какие гарантии, что положенные ей деньги не пропадут, — ответы на эти волнующие гражданку вопросы в полном объеме дали специалисты Минтруда.
Согласно законодательству начисленные суммы пенсии, не востребованные пенсионером своевременно, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за три года перед обращением за получением.
То есть заявительница может обратиться в отделение почтовой связи за получением пенсии за текущий месяц до окончания выплатного периода — по 26 число включительно.
Также в Минтруда обратили внимание, что по выбору пенсионера пенсия может выплачиваться через банк — тогда суммы пенсий ежемесячно зачисляются на счет пенсионера. В зависимости от вида счета — вкладной (депозитный), текущий (расчетный) банковский счет, в том числе к которому выпускается банковская платежная карточка, — зачисленная на счет сумма пенсии может быть получена пенсионером в любое удобное для него время непосредственно в кассе банка или банкомате.
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