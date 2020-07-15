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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Налоговые органы переходят на цифровизацию услуг Налоговая служба становится более технологичной. Сегодня в этой сфере работает более 9 тысяч специалистов, которые в последние годы получают новые уникальные...

Налоговая служба становится более технологичной. Сегодня в этой сфере работает более 9 тысяч специалистов, которые в последние годы получают новые уникальные навыки. И все они осваивают новые. Это работники профильного министерства, инспекторы-специалисты и преподаватели в вузах. О качественных изменениях, которые произошли в ведомстве за последние несколько лет, и неизбежной цифровизации, которая стала визитной карточкой налоговиков, - репортажТри минуты в очереди и еще пять на обслуживание клиента - именно столько времени сегодня нужно потратить в налоговой инспекции, чтобы провести все операции. В профильном министерстве подчеркивают: добиться таких результатов удалось благодаря электронному документообороту и цифровой очереди, место в которой можно занять прямо через интернет. После консультации с налоговым инспектором на электронном табло можно оценить качество обслуживания. Пока 95 % отзывов положительные. Это для тех, кто предпочитает оффлайн, но есть и другая возможность - зайти в налоговую дистанционно. Несколько кликов - и все счета оплачены.В век цифровых технологий примерно 80 % организаций и две трети индивидуальных предпринимателей заменяют поход в налоговую удаленным доступом через интернет. Ведь подать декларацию, заполнить необходимые документы или просто получить консультацию теперь можно буквально из любой точки мира в личном кабинете налогоплательщика. Там же есть возможность профайлинга. То есть готовая цифровая форма декларации со всеми актуальными данными из налоговой. Значит, меньше придется считать и заполнять самому.Но если ошибка при заполнении документов все же была, ее помогает найти камеральный контроль – это предварительная проверка информации от налогоплательщика. И главное, все разрешают исправить без штрафов.Сегодня Министерство по налогам и сборам мониторит свои анкеты и социологические исследования. Такой подход позволяет услышать каждого налогоплательщика и улучшить работу всех служб там, где это необходимо.