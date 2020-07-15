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Налоговые органы переходят на цифровизацию услуг
15.07.2020 11:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНалоговая служба становится более технологичной. Сегодня в этой сфере работает более 9 тысяч специалистов, которые в последние годы получают новые уникальные навыки. И все они осваивают новые. Это работники профильного министерства, инспекторы-специалисты и преподаватели в вузах. О качественных изменениях, которые произошли в ведомстве за последние несколько лет, и неизбежной цифровизации, которая стала визитной карточкой налоговиков, - репортаж Евгения Каллаура.
Три минуты в очереди и еще пять на обслуживание клиента - именно столько времени сегодня нужно потратить в налоговой инспекции, чтобы провести все операции. В профильном министерстве подчеркивают: добиться таких результатов удалось благодаря электронному документообороту и цифровой очереди, место в которой можно занять прямо через интернет. После консультации с налоговым инспектором на электронном табло можно оценить качество обслуживания. Пока 95 % отзывов положительные. Это для тех, кто предпочитает оффлайн, но есть и другая возможность - зайти в налоговую дистанционно. Несколько кликов - и все счета оплачены.
В век цифровых технологий примерно 80 % организаций и две трети индивидуальных предпринимателей заменяют поход в налоговую удаленным доступом через интернет. Ведь подать декларацию, заполнить необходимые документы или просто получить консультацию теперь можно буквально из любой точки мира в личном кабинете налогоплательщика. Там же есть возможность профайлинга. То есть готовая цифровая форма декларации со всеми актуальными данными из налоговой. Значит, меньше придется считать и заполнять самому.
Сергей Шкут, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Плательщику остается только лишь дополнить какие-то данные, подписать и направить непосредственно в налоговый орган. Для того чтобы получить пароль для личного кабинета, один раз нужно обратиться в любой налоговый орган страны. Получить логин, пароль и использовать свой личный кабинет. В личный кабинет у нас приходит извещение об уплате налогов, есть ряд налоговых калькуляторов, и вы можете просмотреть, просчитать свою деятельность, если вы индивидуальный предприниматель. Или как физическое лицо можете просчитать свой подоходный налог за год. Кроме того, получая извещение об уплате налогов на землю и недвижимость, вы можете через личный кабинет зайти в систему ЕРИП и заплатить соответствующую сумму налогов".
Но если ошибка при заполнении документов все же была, ее помогает найти камеральный контроль – это предварительная проверка информации от налогоплательщика. И главное, все разрешают исправить без штрафов.
Светлана Еськова, начальник управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Из общего числа направленных уведомлений около 95 % добровольно скорректировали свои налоговые обязательства и уплатили причитающиеся налоги в бюджет. За счет раннего обнаружения ошибки плательщики избежали значительного начисления сумм санкций и пеней по результатам проверок, если бы они были назначены в более позднее время. Сегодня, конечно, значимость камеральному контролю придает автоматизация. И с помощью этого мы совершенствуемся. В перспективе мы планируем развивать наши информационные ресурсы, сервисы, в том числе и для плательщиков, чтобы оптимизировать камеральный контроль и реализовывать принцип минимального вмешательства в хозяйственную деятельность плательщика. С максимальным эффектом для бюджета".
Сегодня Министерство по налогам и сборам мониторит свои анкеты и социологические исследования. Такой подход позволяет услышать каждого налогоплательщика и улучшить работу всех служб там, где это необходимо.
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Налоговая служба становится более технологичной. Сегодня в этой сфере работает более 9 тысяч специалистов, которые в последние годы получают новые уникальные...
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