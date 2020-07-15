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В Совете Республики проходит прямая телефонная линия

15.07.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Услышать каждого и помочь оперативно решить проблему. В Совете Республики в эти минуты проходит прямая телефонная линия. На вопросы граждан отвечает председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. В топе обращений - земельный вопрос и строительство для многодетных. Не первый раз такие семьи звонят из Солигорска. Там сроки сдачи дома сдвинулись из-за перепроверки проектной документации. Местные власти заверили: в первом квартале 2020 все будет готово. Сенаторы взяли ситуацию под  личный контроль. 

Прямые телефонные линии в Совете Республики продолжаются. На следующей неделе на вопросы граждан ответят председатели постоянных комиссий Виктор Лискович и Сергей Рачков.
 
 
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Услышать каждого и помочь оперативно решить проблему. В Совете Республики в эти минуты проходит прямая телефонная линия. На вопросы граждан отвечает председатель...
 
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