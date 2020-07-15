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Начисления за некачественную воду в жировках обнулены
15.07.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДля минчан, в чьи квартиры в июне в связи со сбоем в системе центрального водоснабжения поступила некачественная вода,
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Для минчан, в чьи квартиры в июне в связи со сбоем в системе центрального водоснабжения поступила некачественная вода, проведены перерасчеты. Об этом сообщили в...
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