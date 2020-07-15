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Начисления за некачественную воду в жировках обнулены

15.07.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для минчан, в чьи квартиры в июне в связи со сбоем в системе центрального водоснабжения поступила некачественная вода, проведены перерасчеты. Об этом сообщили в Минскводоканале. Списки пострадавших домов направлены в организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. В частности, от платы за холодную воду освободят жителей Фрунзенского, Московского районов, а также часть адресов в Ленинском, Центральном и Октябрьском районах Минска.


 
Теги: Минск
 
 
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Для минчан, в чьи квартиры в июне в связи со сбоем в системе центрального водоснабжения поступила некачественная вода, проведены перерасчеты. Об этом сообщили в...
 
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