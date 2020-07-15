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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У наследников аиста Журки в этом году появилось 6 птенцов Аист считается повелителем стихии воды и огня. Когда птица парит в небе, то разгоняет тучи с градом. А в дом, где есть его гнездо, не бьет молния. Какая еще легенда...

Аист считается повелителем стихии воды и огня. Когда птица парит в небе, то разгоняет тучи с градом. А в дом, где есть его гнездо, не бьет молния. Какая еще легенда связана с пернастым, узнаете прямо сейчас.А вы знаете, что белый аист - символ Минского зоопарка. 36 лет назад пернатый испачкал крылья в мазуте и не смог улететь на юг. Работники зоопарка приютили бедолагу на зиму и прозвали Журкой. Аист окреп и через год отправился в южные края, но с тех пор Журка и его наследники каждую весну возвращаются и вьют здесь гнезда.В этом году у наследников Журки появилось 6 птенцов. У аистят очень хороший аппетит. Мама и папа целый день по очереди приносят им корм. Рядом с зоопарком протекает Свислочь. Так что пернатые легко находят себе еду - рыб и лягушек. Любят они полакомиться и змеями. Кстати, аист от укуса гадюки не умирает - имеет к яду иммунитет.Считается, что для поселения пернатые выбирают экологически чистые места. Поэтому в чернобыльской зоне белый аист не водится. По другой версии, в зоне отчуждения слишком много хищных птиц. Самое популярное место у аистов на Полесье у Припяти. В Беларуси насчитывается 22 тысячи гнездящихся пар аистов.