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У наследников аиста Журки в этом году появилось 6 птенцов

15.07.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Аист считается повелителем стихии воды и огня. Когда птица парит в небе, то разгоняет тучи с градом. А в дом, где есть его гнездо, не бьет молния.  Какая еще легенда связана с пернастым, узнаете прямо сейчас.

А вы знаете, что белый аист - символ  Минского зоопарка.  36 лет назад пернатый испачкал крылья в мазуте и не смог улететь на юг. Работники зоопарка приютили бедолагу на зиму и прозвали Журкой. Аист окреп и через год отправился в южные края, но с тех пор Журка и его наследники каждую весну возвращаются и  вьют здесь гнезда. 

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка: "Они всегда вьют гнездо в одном месте. Когда самец или самка умирает, на их гнездо всегда прилетают их дети".

В этом году у наследников Журки появилось 6 птенцов. У  аистят очень хороший аппетит. Мама и папа целый день по очереди приносят им корм. Рядом с зоопарком протекает Свислочь. Так что пернатые легко находят себе еду - рыб и лягушек. Любят они полакомиться и змеями. Кстати, аист от укуса гадюки не умирает - имеет к яду иммунитет.

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка: "Есть такая легенда: На планете было много змей, Бог собрал их в мешок и сказал сжечь, а человек был любопытен, открыл его, и все змеи выползли. Бог превратил человека в аиста и сказал: "Летай и собирай всех змей, которых ты распустил".

Александр Винчевский, директор ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны": "Для сельского хозяйства  польза аистов в том, что он поедает мелких грызунов и многих насекомых".

Александр Винчевский, директор ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны": "Каждый год аисты достраивают свои гнезда, и они идут вверх и обваливаются, поэтому желательно помочь аистам, если гнездо высокое сбрасывать верхние слои".

Считается, что для поселения пернатые выбирают экологически чистые места. Поэтому в чернобыльской зоне белый аист не водится. По другой версии, в зоне отчуждения слишком много хищных птиц. Самое популярное место у аистов на Полесье у Припяти. В Беларуси насчитывается 22 тысячи гнездящихся пар аистов. 

 
 
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Аист считается повелителем стихии воды и огня. Когда птица парит в небе, то разгоняет тучи с градом. А в дом, где есть его гнездо, не бьет молния.  Какая еще легенда...
 
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