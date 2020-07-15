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В Пинске за прошедшие полгода мальчиков и девочек родилось почти поровну

15.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске за прошедшие полгода мальчиков и девочек родилось почти поровну
В Пинске за первые шесть месяцев текущего года было зарегистрировано 688 рождений, что на 58 регистраций меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщили в городском отделе загс.

За прошедшие полгода в семьях пинчан родилось 345 мальчиков и 343 девочки. Рождение первенцев зарегистрировали 237 семей горожан, рождение второго ребенка – 255, третьего – 145, четвертого – 32, пятого – 5, шестого – 6, седьмого – 3, девятого – 3, двенадцатого – 1. Зарегистрировано рождение 8 пар близнецов.

Что касается самых популярных имен для новорожденных, то в топе имен для девочек – Анна и Анастасия (по 17), София (15), Алиса, Варвара, Дарья (по 13), Валерия, Ксения (по 12), Александра, Виктория, Мария (по 10). Лидеры среди мужских имен – Даниил (22), Максим (18), Артём, Роман (по 17), Александр, Матвей (по 16), Иван (15), Марк, Михаил, Никита (по 12), Дмитрий (11).

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