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Нетрезвый гродненец в поезде размахивал ножом. Его смог задержать помощник машиниста
15.07.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
33-летний нетрезвый гродненец в поезде размахивал ножом. Буйного гражданина задержал помощник машиниста и вызвал милицию. Сотрудники Мостовского отдела департамента охраны забрали мужчину и доставили в местный РОВД. Гродненец не смог пояснить мотивы своих действий, так как плохо помнил произошедшее,
Гродненец ранее неоднократно попадал в поле зрение сотрудников милиции, в том числе и транспортной. Сотрудники проводили с ним разъяснительные беседы и предупреждали об опасности нахождения вблизи железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения. В очередной раз, ночью 8 июля мужчина выпивал. После этого он сел в поезд и отправился Слоним.
В вагоне познакомился с другим пассажиром, с которым также выпивал. Около 5 утра между ними возник конфликт, в результате которого 33-летний гродненец достал нож и стал размахивать им перед своим новым знакомым.
Испуганный мужчина пытался убежать от злоумышленника, однако тот продолжал преследование. В это время по вагону проходил помощник машиниста, который попытался успокоить дебошира, но тот не реагировал на замечания. Железнодорожник смог задержать гражданина, пока тот никого не ранил.
В отношении дебошира Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 уголовного кодекса Республики Беларусь — «Хулиганство».
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33-летний нетрезвый гродненец в поезде размахивал ножом. Буйного гражданина задержал помощник машиниста и вызвал милицию. Сотрудники Мостовского отдела...
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