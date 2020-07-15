Прокурор за взятку обещал помочь водителю, который сбил человека. Но сам сел на 4 года

Источник материала: Tut.by

Минский областной суд приговорил бывшего прокурора к 4 годам лишения свободы за коррупцию и мошенничество. По материалам дела, мужчина обещал помочь водителю, которого судили за то, что он пьяным сбил человека. «Решала» запросил у близких обвиняемого 2 тысячи долларов — якобы для судьи. Все закончилось уголовным делом для самого правоохранителя, его приговорили к 4 годам лишения свободы.



Известно, что к прокурору обратился посредник, его знакомого судили за то, что он, будучи пьяным, сбил человека (ч.4 ст. 317 УК), за что грозит до 7 лет лишения свободы. Родные обвиняемого, да и он сам, были заинтересованы в том, чтобы обвинение переквалифицировали на более мягкое, исключив «состояние опьянения» (ч.2 ст. 317 УК), тогда фигуранта могли приговорить к исправительным работам, или ограничению свободы до пяти лет, или лишению свободы на тот же срок.

Прокурор был знаком с судьей, который рассматривал дело о ДТП, и вызвался «помочь». В разговоре с посредником он рассказывал, что хорошо знает судью по совместной работе в прокуратуре, рассказывал об известных от него обстоятельствах хода дела, в том числе сообщал о назначении экспертизы, вызове эксперта, консультациях судьи с заместителем председателя областного суда.

Как позже станет известно, разговоры всех включенных в «решение вопроса» прослушивались — и прокурора, и судьи, и родственников водителя, и посредника, который должен был передать деньги. Он сообщал родным, что прокурор после общения с судьей заявил, «изыскивают всякие возможности, должны из Минска подъехать люди».

Прокурор уверял, что судья предпримет меры для исключения из обвинения состояние опьянения, вызывая для этого экспертов, также «решала» советовал отказаться от защитника, говорил, что сэкономленные деньги лучше отправить на «вознаграждение». И обвинение действительно было переквалифицировано — на ч.2 ст. 317 УК. Цена вопроса — 2 тысячи долларов (на тот момент это около 4 тысяч рублей), которые «решала» якобы собирался передать судье, мотивируя это переквалификацией обвинения, отсутствием апелляционного протеста на приговор и согласованностью принятого судьей решения с областным судом. Также прокурор обещал содействие в улучшении положения осужденного водителя в случае отбытия им наказания.

Посредник сообщил прокурору, что родственники водителя взяли кредит на взятку, а сам обратился в КГБ. Там ему выдали «меченные» 4 тысячи рублей для «оперативного эксперимента» — передачи правоохранителю, который по долгу службы должен был бороться с преступностью, а не способствовать нарушению закона. После задержания прокурор был уволен приказом генпрокурора.

В итоге посредник выступил свидетелем по делу, а «решала» получил реальный срок — 4 года лишения свободы — за приготовление к даче взятки и за покушение на мошенничество. Деньги до судьи в итоге не дошли (он, кстати, по делу проходил как свидетель), они сначала были конфискованы, но Верховный суд вернул 4 тысячи рублей управлению КГБ по Могилевской области.