Глава ГУВД Мингорисполкома: во вчерашних акциях участвовали около двух тысяч человек, составлено 116 протоколов

Источник материала: Tut.by

В акциях протеста 14 июля в Минске участвовало около двух тысяч человек. Об этом во время брифинга заявил начальник главного управления внутренних дел Минского горисполкома Иван Кубраков.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам начальника столичной милиции, эти граждане мешали движению пешеходов, транспорта и не реагировали на предупреждения милиции о том, что нарушают закон о массовых мероприятиях.

— Сотрудниками милиции активно проводилась разъяснительная работа, многие граждане приняли это во внимание и начали расходиться по домам. Однако отдельные группы не реагировали, выстраивались вдоль дороги, выкрикивали лозунги и тем самым провоцировали водителей, которые начинали сигналить, — рассказал Кубраков.

По его словам, эти люди пытались спровоцировать драку с сотрудниками милиции, потому было принято решение о пресечении этих правонарушений.

— Многие из них оказали активное неповиновение сотрудникам внутренних дел, большинство из них были доставлены в территориальные подразделения органов внутренних дел.

Кубраков также сообщил, что на наиболее активных участников было составлено 115 административных протоколов за неповиновение законным требованиям сотрудников внутренних дел и нарушение закона о массовых мероприятиях.