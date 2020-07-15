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Глава ГУВД Мингорисполкома: во вчерашних акциях участвовали около двух тысяч человек, составлено 116 протоколов
15.07.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В акциях протеста 14 июля в Минске участвовало около двух тысяч человек. Об этом во время брифинга заявил начальник главного управления внутренних дел Минского горисполкома Иван Кубраков.
По словам начальника столичной милиции, эти граждане мешали движению пешеходов, транспорта и не реагировали на предупреждения милиции о том, что нарушают закон о массовых мероприятиях.
— Сотрудниками милиции активно проводилась разъяснительная работа, многие граждане приняли это во внимание и начали расходиться по домам. Однако отдельные группы не реагировали, выстраивались вдоль дороги, выкрикивали лозунги и тем самым провоцировали водителей, которые начинали сигналить, — рассказал Кубраков.
По его словам, эти люди пытались спровоцировать драку с сотрудниками милиции, потому было принято решение о пресечении этих правонарушений.
— Многие из них оказали активное неповиновение сотрудникам внутренних дел, большинство из них были доставлены в территориальные подразделения органов внутренних дел.
Кубраков также сообщил, что на наиболее активных участников было составлено 115 административных протоколов за неповиновение законным требованиям сотрудников внутренних дел и нарушение закона о массовых мероприятиях.
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Глава ГУВД Мингорисполкома: во вчерашних акциях участвовали около двух тысяч человек, составлено 116 протоколов
По его словам, эти люди пытались спровоцировать драку с сотрудниками милиции, потому было принято решение о пресечении этих правонарушений.
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