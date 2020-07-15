ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глава ГУВД Мингорисполкома: во вчерашних акциях участвовали около двух тысяч человек, составлено 116 протоколов

15.07.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В акциях протеста 14 июля в Минске участвовало около двух тысяч человек. Об этом во время брифинга заявил начальник главного управления внутренних дел Минского горисполкома Иван Кубраков.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам начальника столичной милиции, эти граждане мешали движению пешеходов, транспорта и не реагировали на предупреждения милиции о том, что нарушают закон о массовых мероприятиях.

— Сотрудниками милиции активно проводилась разъяснительная работа, многие граждане приняли это во внимание и начали расходиться по домам. Однако отдельные группы не реагировали, выстраивались вдоль дороги, выкрикивали лозунги и тем самым провоцировали водителей, которые начинали сигналить, — рассказал Кубраков.

По его словам, эти люди пытались спровоцировать драку с сотрудниками милиции, потому было принято решение о пресечении этих правонарушений.

— Многие из них оказали активное неповиновение сотрудникам внутренних дел, большинство из них были доставлены в территориальные подразделения органов внутренних дел.

Кубраков также сообщил, что на наиболее активных участников было составлено 115 административных протоколов за неповиновение законным требованиям сотрудников внутренних дел и нарушение закона о массовых мероприятиях.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его словам, эти люди пытались спровоцировать драку с сотрудниками милиции, потому было принято решение о пресечении этих правонарушений.
 
Новости дня
Новости общества
 
Прокурор за взятку обещал помочь водителю, который сбил человека. Но сам сел на 4 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика