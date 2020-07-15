«Мы потом привезем». Как минчанин спас велосипед задержанного парня, а потом нашел его

Источник материала: Tut.by

Минчанин Клим написал в редакцию TUT.BY, что нашел велосипед парня, которого задержали прямо во время поездки. Теперь хочет вернуть его владельцу. Им оказался Сергей — с ним мы тоже связались и узнали, что произошло. Оказалось, что с велосипедом и правда вышла курьезная история. Напомним, в районе площади Победы 14 июля в Минске были жесткие стычки с ОМОНом.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Тебя „аккуратно“ сняли ребята в штатском, а на транспорт им плевать. Парень, отзовись! Твой вел в порядке», — такое сообщение пришло нам в редакцию от минчанина Клима.

Парень говорит, что он с друзьями около 22.20 решил прогуляться в районе площади Победы. К этому времени самые задержания с участием ОМОНа в этом районе закончились и люди стали расходиться.

— Мы тоже уже думали идти домой. Тем более даже фонари к тому моменту выключили и видно было не так хорошо. За нами шли ребята в штатском — мы их видели, в метрах 15 от себя. В какой-то момент они начали просто резко бежать, люди — разбегаться. Я оглянулся назад и увидел, как какого-то парня просто, можно сказать, за шкирку с велосипеда сняли и забрали.

Клим подчеркивает, что не знает: этот человек целенаправленно участвовал в акции или просто проезжал мимо.

— Но все равно они его забрали, а велосипед кинули прямо на проезжей части. Он там так и валялся, никому не нужный. Оставлять его так, думаю, не было смысла. Его или бы кто-то украл, или — как я — решил бы передать владельцу, — рассказывает минчанин. — Как одет тот парень, даже не вспомню. Кажется, на нем была серая байка.



Тот самый велосипед. Фото прислал читатель

К утру 15 июля Климу даже почти удалось найти хозяина. Вчера он разместил фото «находки» в Instagram и Telegram-канале, посвященному велосипедному движению в Минске:

— Мне написали люди, которые представились его друзьями. Сказали, что вроде бы он в РУВД и сегодня его должны выпустить.

Владелец велосипеда: «Лучше поехать туда, где вас задержали, и поискать»

Сергей, который остался без велосипеда, не скрывает: он видел, что вечером в городе планируется акция велосипедистов.

— Но, вообще, я ехал с работы. Когда тепло, я все время езжу на велосипеде — это мой основной транспорт, — объясняет минчанин. — Не могу сказать, что я прямо участвовал в акции, просто поехал на проспект на велосипеде. Но я курсировал по центру: то смотрел, что на цирке происходит, то ближе к площади Победы подъезжал… Короче, катался взад-вперед.

Сергей говорит: там, где его забрали, как раз был « замес » с омоновцами немного раньше. Поэтому в том месте стало гораздо меньше людей — просто стояли автозаки и бусики с людьми в штатском. В какой-то момент, как вспоминает собеседник, приехали еще мужчины «в костюмах и с рациями».

— Я проехал недалеко от места стычки с ОМОНом мимо мужчины в пиджаке. Он на меня посмотрел, но я его объехал. Дальше просто стоял, ничего не делал. В этот момент вдруг погасли фонари — я стал это фотографировать. Тут вдруг люди побежали. Я попытался тоже рвануть на велосипеде, но уже сзади меня был мужчина в штатском, схватил меня за рюкзак и… не снял с велосипеда, а скорее сбил, — вспоминает Сергей. — Я потерял равновесие и упал.

Молодого человека сразу же взяли под руки. Он пытался забрать с собой и велосипед. По словам Сергея, ему сказали: «Оставь его здесь, мы потом его заберем».

— При этом навстречу шли не знакомые мне люди и спросили про велосипед тоже. Омоновцы ответили, мол, раз мы такие дружные, то пусть помогут подвести его к автозаку. Я был уверен, что куда-нибудь мой велосипед все же привезут, — признается минчанин. — Забавно, что по дороге к автозаку меня подвели к тому самому мужчине в пиджаке с рацией и спросили его: «Это он?» — на что он кивнул, и меня повели дальше.

Сначала Сергея завели в обычный зеленый автозак. На коленях, лицом к лавке, после этого все присутствующие там постояли еще минут пять. Дальше задержанных пересадили в белую машину, оборудованную камерами.

— В этой машине нас катали и набили камеры по-максимуму. Наверное, туда человека три помещается, а нас забивали по восемь. Стояли как селедки — нас зажимали дверью, запихивая. По итогу приехали в Советское РУВД. Там нас выставили вдоль забора на улице, где мы стояли приблизительно до полчетвертого — время определить возможности не было. Впрочем, вместе с нами все это время стояла целая цепочка милиционеров в «черепахах» и шлемах — еще непонятно, кого наказали, — смеется Сергей.



Иллюстративный снимок. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Молодой человек стоял в конце очереди для проверки документов, поэтому попал в РУВД уже ближе к утру. Там его сняли на видео, спросив личные данные, взяли отпечатки пальцев. Сказали, что если никаких «приводов» ранее не было, то даже штрафа не выпишут — это предупреждение.

— Мне дали документы на подпись, что меня задержала милиция, я был в РУВД. Подписал их — и мне сказали идти на выход. Я спросил, а где же мой велосипед, который обещали привезти сюда. Они сказали пару минут подождать, после чего предложили лучше поехать туда, где меня задержали, и поискать там. И уже только от знакомых, которые увидели фото моего велосипеда в Telegram, я узнал, где он.

Дома Сергей оказался в 5 утра. Поспав час, отправился на работу. И надеется, что сможет забрать свой велосипед сегодня. А еще, как признается Сергей, в РУВД всё было на удивление культурно:

— Никто нас не оскорблял, не пинал. Отойти от стены было нельзя, но и в некоторые моменты милиционеры закрывали глаза на некоторую наглость со стороны задержанных. Нам не предъявили никаких обвинений и на вопросы просто отвечали «стоим молча». И глупая мелочь: когда меня паковали, одна из грипс (накладка резиновая на руль велосипеда) осталась у меня в руке. И это было всё, что осталось у меня на память от него, — улыбается молодой человек.