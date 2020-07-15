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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В леса Гомельщины выпустили новое поколение оленей Благородные олени встречаются в лесах Беларуси с древности. Даже во время королевской охоты их считали ценным трофеем. Однако позже их численность значительно...

Благородные олени встречаются в лесах Беларуси с древности. Даже во время королевской охоты их считали ценным трофеем. Однако позже их численность значительно сократилась. Сейчас они в основном населяют Гродненскую и Могилевскую области. Государственная программа "Белорусский лес" направлена на восстановление популяции этих красивых животных. С ее помощью в октябре прошлого года более 40 оленей из Витебского хозяйства были доставлены в Буда-Кошелевский район. Их разместили в вольере площадью 11 га. Специальную территорию огородили сеткой. На ней также должны находиться смешанный лес, источник воды и достаточно травы.Молодая кора, силос, зерно и соль - все это животные получают регулярно и в нужном количестве. Также стада защищают от хищников и браконьеров. Охотники говорят, что весь период прошел без происшествий. А ночью к новоселам приходил даже какой-то местный олень, который шел вдоль ограждения. Теперь, когда прошел карантин, олени подросли, специалисты выпустили стадо в дикую природу.Этой осенью оленей доставят еще в три новых вольера - в Лельчицкий, Лоевский и снова в Буда-Кошелевский районы. Всех животных приобретают за счет средств областного бюджета - денег, выплачиваемых охотниками в качестве платы за охоту, а также средств Белорусского общества охотников и рыболовов. С 2014 по 2019 годы на белорусских фермах было выпущено около 2000 оленей, включая потомство. Несмотря на это, охота на новые стада запрещена. Во-первых, популяция должна достичь определенного числа. А после это станет дополнительным направлением туризма.