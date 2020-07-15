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В леса Гомельщины выпустили новое поколение оленей
15.07.2020 17:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБлагородные олени встречаются в лесах Беларуси с древности. Даже во время королевской охоты их считали ценным трофеем. Однако позже их численность значительно сократилась. Сейчас они в основном населяют Гродненскую и Могилевскую области. Государственная программа "Белорусский лес" направлена на восстановление популяции этих красивых животных. С ее помощью в октябре прошлого года более 40 оленей из Витебского хозяйства были доставлены в Буда-Кошелевский район. Их разместили в вольере площадью 11 га. Специальную территорию огородили сеткой. На ней также должны находиться смешанный лес, источник воды и достаточно травы.
Кристина Кудренко, ведущий ветеринарный врач Буда-Кошелевской ветеринарной станции: "В октябре мы получили 43 головы благородного оленя из Витебской области. У животных на территории есть водопой, корм. Условия содержания все хорошие. На сегодняшний день уже есть 14 маленьких оленят".
Молодая кора, силос, зерно и соль - все это животные получают регулярно и в нужном количестве. Также стада защищают от хищников и браконьеров. Охотники говорят, что весь период прошел без происшествий. А ночью к новоселам приходил даже какой-то местный олень, который шел вдоль ограждения. Теперь, когда прошел карантин, олени подросли, специалисты выпустили стадо в дикую природу.
Сергей Марченко, председатель областной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов: "В целом мы выпустили 667 оленей вместе приплодом, который родился в вольерах. Это десятый район, куда мы вселили оленя благородного".
Этой осенью оленей доставят еще в три новых вольера - в Лельчицкий, Лоевский и снова в Буда-Кошелевский районы. Всех животных приобретают за счет средств областного бюджета - денег, выплачиваемых охотниками в качестве платы за охоту, а также средств Белорусского общества охотников и рыболовов. С 2014 по 2019 годы на белорусских фермах было выпущено около 2000 оленей, включая потомство. Несмотря на это, охота на новые стада запрещена. Во-первых, популяция должна достичь определенного числа. А после это станет дополнительным направлением туризма.
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Благородные олени встречаются в лесах Беларуси с древности. Даже во время королевской охоты их считали ценным трофеем. Однако позже их численность значительно...
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