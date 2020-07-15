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Парня, которого судят за убийство отца-тирана, отправят на повторную психиатрическую экспертизу
15.07.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Каменецкого района решил направить обвиняемого в убийстве отца Артема Е. на повторную стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
Специалистам предстоит повторно обследовать обвиняемого и определить, находился ли молодой человек в состоянии аффекта в момент совершения преступления. Свое решение суд огласил 15 июля, в день 18-летия Артема.
Напомним, что проведенное до суда обследование обвиняемого показало, что он отдавал отчет своим действиям. Однако во время допроса на заседании 14 июля
Артем рассказал судье, что 26 февраля он был сонный: всю ночь пьяный отец дебоширил и не давал ему с мамой уснуть. В общей сложности он поспал около пяти часов. Утром он уставшим пошел на занятия в колледж. Домой вернулся ближе к 16.00. Около 18.00 Артем услышал, что на улице орал пьяный отец. У парня появилось чувство тревоги, участился пульс, появился тремор. По словам Артема, последние 5−7 лет именно так его организм реагировал на голос пьяного отца. Дома Валерий устроил очередной скандал и примерно в 19.00 уснул на диване. После этого Артем вышел из спальни, посмотрел на отца и почувствовал приступ страха. Обвиняемый подчеркнул, что в тот момент плохо осознавал последствия своих действий.
— Понимали ли вы, что совершаете убийство? — уточнила судья.
— Я не думал об этом. Я думал, что избавляюсь от страха, — ответил Артем.
Рассмотрение уголовного дела продолжится после получения результатов экспертизы.
Напомним, преступление молодой человек совершил 26 февраля в городе Высокое Каменецкого района. В тот день парень несколько раз ударил топором по голове отца Валерия, а затем позвонил в милицию и признался в убийстве. На тот момент мужчина был еще жив. Он скончался в больнице 10 апреля. По версии обвинения, мотивом убийства стали «сложившиеся на протяжении длительного периода времени личные неприязненные отношения» сына к отцу.
На первом судебном заседании обвиняемый рассказал, что отец регулярно выпивал. В состоянии опьянения он дебоширил, ругался матом, оскорблял жену и сына. Также Артем сообщил, что отец поднимал руку на него и маму.
— До 12 лет я считал, что такое поведение отца — это нормально. Потом, по рассказам друзей, понял, что это ненормально. Он постоянно кричал, матерился, размахивал руками. Часто матерился в мой адрес и в адрес мамы. Были выражения: «Умрешь маленьким». <…> Я старался не обращать на него внимания. Он покричит, я помолчу — и всё, — рассказал судье обвиняемый.
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Экспертам предстоит определить находился ли обвиняемый в состоянии аффекта.
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