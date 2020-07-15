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Парня, которого судят за убийство отца-тирана, отправят на повторную психиатрическую экспертизу

15.07.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Каменецкого района решил направить обвиняемого в убийстве отца Артема Е. на повторную стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.


Специалистам предстоит повторно обследовать обвиняемого и определить, находился ли молодой человек в состоянии аффекта в момент совершения преступления. Свое решение суд огласил 15 июля, в день 18-летия Артема.

Напомним, что проведенное до суда обследование обвиняемого показало, что он отдавал отчет своим действиям. Однако во время допроса на заседании 14 июля к его состоянию в день убийства возникли вопросы.

Артем рассказал судье, что 26 февраля он был сонный: всю ночь пьяный отец дебоширил и не давал ему с мамой уснуть. В общей сложности он поспал около пяти часов. Утром он уставшим пошел на занятия в колледж. Домой вернулся ближе к 16.00. Около 18.00 Артем услышал, что на улице орал пьяный отец. У парня появилось чувство тревоги, участился пульс, появился тремор. По словам Артема, последние 5−7 лет именно так его организм реагировал на голос пьяного отца. Дома Валерий устроил очередной скандал и примерно в 19.00 уснул на диване. После этого Артем вышел из спальни, посмотрел на отца и почувствовал приступ страха. Обвиняемый подчеркнул, что в тот момент плохо осознавал последствия своих действий.

— Понимали ли вы, что совершаете убийство? — уточнила судья.

— Я не думал об этом. Я думал, что избавляюсь от страха, — ответил Артем.

Рассмотрение уголовного дела продолжится после получения результатов экспертизы.

Напомним, преступление молодой человек совершил 26 февраля в городе Высокое Каменецкого района. В тот день парень несколько раз ударил топором по голове отца Валерия, а затем позвонил в милицию и признался в убийстве. На тот момент мужчина был еще жив. Он скончался в больнице 10 апреля. По версии обвинения, мотивом убийства стали «сложившиеся на протяжении длительного периода времени личные неприязненные отношения» сына к отцу.

На первом судебном заседании обвиняемый рассказал, что отец регулярно выпивал. В состоянии опьянения он дебоширил, ругался матом, оскорблял жену и сына. Также Артем сообщил, что отец поднимал руку на него и маму.

— До 12 лет я считал, что такое поведение отца — это нормально. Потом, по рассказам друзей, понял, что это ненормально. Он постоянно кричал, матерился, размахивал руками. Часто матерился в мой адрес и в адрес мамы. Были выражения: «Умрешь маленьким». <…> Я старался не обращать на него внимания. Он покричит, я помолчу — и всё, — рассказал судье обвиняемый.

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Экспертам предстоит определить находился ли обвиняемый в состоянии аффекта.
 
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