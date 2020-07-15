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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За последний год новый квартал в Смолевичах вырос буквально на глазах Очередной этап в развитии столичных городов-спутников! В Смолевичах возводят новый квартал. И вот первый дом для минчан почти на 200 квартир уже готов к заселению....

Очередной этап в развитии столичных городов-спутников! В Смолевичах возводят новый квартал. И вот первый дом для минчан почти на 200 квартир уже готов к заселению. Одновременно развивается и социальная инфраструктура - строительство детских садов и школ. А трассу от Кургана Славы до Смолевичей и далее делают четырехполосной.О том, как активизируется жизнь в 20 километрах от Минска,За последний год новый квартал в Смолевичах вырос буквально на глазах. Это примерно десяток домов. Среди фасадов многоэтажек и строительной техники появился и особенный объект - первый в столичном городе-спутнике торгово-развлекательный центр. Все основное здесь уже есть, постепенно приходит и мелкий бизнес. Принцип такой - больше разнообразия. С акцентом на сервис и активности для детей.Недалеко в новом квартале уже готов принимать жителей столицы дом на 192 квартиры. Места для парковки, уютный двор с детской игровой площадкой.Сами квартиры готовы к новоселью на 100 процентов. То есть, жилье строилось, как говорят, под ключ.Новостройка возведена не только с учетом комфорта, но и безопасности.В ближайшие 10 лет население Смолевичей увеличится на несколько тысяч человек. Поэтому развитию инфраструктуры - максимум внимания.Пилотный проект Смолевичей признан успешным, поэтому его планируют распространить и в других городах-спутниках столицы. Подобные типовые дома для минчан будут строить в Логойске, Фаниполе и Дзержинске.