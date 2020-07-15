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За последний год новый квартал в Смолевичах вырос буквально на глазах

15.07.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Очередной этап в развитии столичных городов-спутников! В Смолевичах возводят новый квартал. И вот первый дом для минчан почти на 200 квартир уже готов к заселению. Одновременно развивается и социальная инфраструктура - строительство детских садов и школ. А трассу от Кургана Славы до Смолевичей и далее делают четырехполосной. 

О том, как активизируется жизнь в 20 километрах от Минска, Алексей Кондратенко.

За последний год новый квартал в Смолевичах вырос буквально на глазах. Это примерно десяток домов. Среди фасадов многоэтажек и строительной техники появился и особенный объект - первый в столичном городе-спутнике торгово-развлекательный центр. Все основное здесь уже есть, постепенно приходит и мелкий бизнес. Принцип такой - больше разнообразия. С акцентом на сервис и активности для детей. 

Ольга Флейта, заместитель директора кампании-застройщика: "С точки зрения бизнеса этот квартал интересен, и город Смолевичи интересен, так как конкуренции практически нет. Минск перенасыщен, а здесь живут такие же люди. Чтобы наши дети могли провести время в торговом центре. И в ближайшее время батутный центр будет открыт. Это зона фуд-корта, общественного питания". 

Недалеко в новом квартале уже готов принимать жителей столицы дом на 192 квартиры. Места для парковки, уютный двор с детской игровой площадкой. 

Сами квартиры готовы к новоселью на 100 процентов. То есть, жилье строилось, как говорят, под ключ. 

Новостройка возведена не только с учетом комфорта, но и безопасности. 

Дмитрий Дорогокупец, мастер БМР СУ-204 ОАО "МАПИД": "Это хорошие плиты, белорусский производитель. Новый подход в том, что стали встраивать детские замки безопасности. Ручку захлопнули - и не поворачивается, но есть специальный ключ - вот и все".

В ближайшие 10 лет население Смолевичей увеличится на несколько тысяч человек. Поэтому развитию инфраструктуры - максимум внимания. 

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома: "Развивается инфраструктура и самого города. В этом году вводится садик на 230 мест. А 1 сентября 2021 года и школа с бассейном. Закладывается также УКСом Мингорисполкома еще один садик и школа".

Пилотный проект Смолевичей признан успешным, поэтому его планируют распространить и в других городах-спутниках столицы. Подобные типовые дома для минчан будут строить в Логойске, Фаниполе и Дзержинске. 

 
Теги: Минск
 
 
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Очередной этап в развитии столичных городов-спутников! В Смолевичах возводят новый квартал. И вот первый дом для минчан почти на 200 квартир уже готов к заселению....
 
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