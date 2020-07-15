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Студент БНТУ смастерил Gelandewagen из деревянных брусков и пенопласта
15.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTGelandewagen из дерева. Студент БНТУ смастерил немецкий автомобиль из деревянных брусков и пенопласта, после окончания курсовой работы по снегоуборочной технике. Машина Олега Анаприенко хоть и деревянная, но принимает участие в гонках вместе с настоящими автомобилями. Самодельный Gelandewagen может развивать скорость до 30 километров в час.
Олег Анаприенко, студент БНТУ: "Сложностей не было, потому что мы изначально все смоделировали в SolidWorks, сделали 3D-модель. У уже относительно нее считали сколько нам надо досок, каких размеров и просто ехали покупали, пилили и собирали. В качестве двигателя мы использовали электросамокат, потому что у него на деку легко закрепить кузов нашей машины, и элетросамокат достаточно мощный, чтобы передвигаться".
На изготовление такого автомобиля инженеру потребовалось 5 дней, 20 деревянных брусков и столько же листов пенопласта.
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Gelandewagen из дерева. Студент БНТУ смастерил немецкий автомобиль из деревянных брусков и пенопласта, после окончания курсовой работы по снегоуборочной технике....
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