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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Студент БНТУ смастерил Gelandewagen из деревянных брусков и пенопласта Gelandewagen из дерева. Студент БНТУ смастерил немецкий автомобиль из деревянных брусков и пенопласта, после окончания курсовой работы по снегоуборочной технике....

Gelandewagen из дерева. Студент БНТУ смастерил немецкий автомобиль из деревянных брусков и пенопласта, после окончания курсовой работы по снегоуборочной технике. Машина Олега Анаприенко хоть и деревянная, но принимает участие в гонках вместе с настоящими автомобилями. Самодельный Gelandewagen может развивать скорость до 30 километров в час.На изготовление такого автомобиля инженеру потребовалось 5 дней, 20 деревянных брусков и столько же листов пенопласта.