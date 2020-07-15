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В летних лагерях проводят квесты по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях

15.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Безопасное лето в столице для школьников. В одном из минских летних лагерей сегодня провели квест по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники ОСВОД продемонстрировали спасательное оснащение и напомнили, как правильно вести себя вблизи водоемов, что делать с подозрительными предметами  - пояснили сотрудники милиции. А о том, как избежать неприятностей на дороге, - мастер-класс от столичной автоинспекции.

Детям напомнили и правила обращения с новым городским экотранспортом - самокатами, электровелосипедами и моноколесами.  Посоветовали использовать такие девайсы только на тротуарах и оборудованных велодорожках, быть внимательными во время пересечения проезжей части.

 
 
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Безопасное лето в столице для школьников. В одном из минских летних лагерей сегодня провели квест по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники ОСВОД...
 
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