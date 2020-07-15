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Библиотека растений в онлайн-формате появилась в Минске

15.07.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Фикус, каланхоэ, бальзамин и фуксия ищут хозяев. Своеобразный питомник для домашних цветов появился в столице. Библиотека растений - это инстаграм-проект, где минчане могут взять или обменяться зелеными растениями. Чтобы поделиться черенками или отдать цветок, за которым тяжело ухаживать, нужно отправить фотоснимок. Затем информацию о растении разместят на онлайн-площадке проекта. Там же расскажут, где забрать цветок и дадут советы по поливу, влажности, пересадке.

Обмен "зелеными питомцами" бесплатный. Кстати, библиотека рассчитана не только на домашние, но и на лекарственные растения. Здесь можно найти ростки мяты, томатов, клубники, а затем попробовать их вырастить самостоятельно.

 
 
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Фикус, каланхоэ, бальзамин и фуксия ищут хозяев. Своеобразный питомник для домашних цветов появился в столице. Библиотека растений - это инстаграм-проект, где...
 
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