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Конкурс ко Дню тигра проходит в столичном зоопарке

15.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поздравить тигрицу анималистической открыткой! В столичном зоопарке проходит конкурс на самое оригинальное поздравление хищника. Проявить творческие способности могут дети от 6 до 12 лет. Такой способ поздравления приурочили к Всемирному дню тигра, который отмечают 25 июля. В этот день в зоопарке пройдут тематические мероприятия и награждение победителя.

Ольга Калмакова, методист Минского зоопарка: "Открытка должна быть очень интересной, креативной. И тогда мы победителя обязательно пригласим на наше мероприятие. Также у победителя будет еще и возможность посетить парк динозавров".

Тем временем в  зоопарке готовят новые апартаменты для медведицы. Новый вольер оснастят  природной инсталляцией - с горами, деревьями и даже ульем.

 
 
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Поздравить тигрицу анималистической открыткой! В столичном зоопарке проходит конкурс на самое оригинальное поздравление хищника. Проявить творческие...
 
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