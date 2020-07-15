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Конкурс ко Дню тигра проходит в столичном зоопарке
15.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоздравить тигрицу анималистической открыткой! В столичном зоопарке проходит конкурс на самое оригинальное поздравление хищника. Проявить творческие способности могут дети от 6 до 12 лет. Такой способ поздравления приурочили к Всемирному дню тигра, который отмечают 25 июля. В этот день в зоопарке пройдут тематические мероприятия и награждение победителя.
Ольга Калмакова, методист Минского зоопарка: "Открытка должна быть очень интересной, креативной. И тогда мы победителя обязательно пригласим на наше мероприятие. Также у победителя будет еще и возможность посетить парк динозавров".
Тем временем в зоопарке готовят новые апартаменты для медведицы. Новый вольер оснастят природной инсталляцией - с горами, деревьями и даже ульем.
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Поздравить тигрицу анималистической открыткой! В столичном зоопарке проходит конкурс на самое оригинальное поздравление хищника. Проявить творческие...
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